« Adieu les cons », d' Albert Dupontel

Suze Trappet (Virginie Efira), une coiffeuse condamnée par la maladie, cherche à retrouver l’enfant né sous X qu’elle a eu quand elle était adolescente. JB (Albert Dupontel), un informaticien dépressif, perd son travail et rate son suicide. M. Blin (Nicolas Marié), un archiviste aveugle, a la phobie des flics. Les trois vont s’unir pour se sortir de la mouise. Et respirer encore.

« Drunk », de Thomas Vinterberg

Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe. Quatre amis, enseignants au lycée, décident de mettre en pratique la théorie d’un psychiatre norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Ils vont donc mesurer, dans la pratique, le bien-fondé de cette hypothèse dans l’idée d’améliorer leur vie.

« Michel Ange », d'Andreï Kontchalovski

Avec Alberto Testone dans le rôle du peintre de la chapelle Sixtine. Un Michel-Ange soucieux, dans l'Italie du XVIe siècle, de trouver le marbre de Carrare le plus pur pour la tombe du pape Jules II. «Ce n’est pas un biopic, mais une vision sur des moments chaotiques de sa vie, explique Kontchalovski. Je veux qu’on sorte du film en se disant qu’on connaît cet homme ».

« Last Words », de Jonathan Nossiter

Adapté du roman de Santiago Amigorena, avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling. Un film où notre humanité est décimée par un virus et où le héros, un jeune Africain sans nom, tombe sur des pellicules de la Cineteca de Bologne et part pour l’Italie afin d’en comprendre l'origine. "

« Peninsula », de Sang-Ho Yeon

Le film fait suite au « Dernier Train pour Pusan ». Un soldat qui a réussi à s'échapper de la péninsule de Corée, désormais infestée de zombies, doit retourner à Séoul pour récupérer un camion rempli de dollars.

« Parents d’élèves », de Noémie Saglio

Un baby-sitter (Vincent Dedienne), après le mensonge du garçon dont il a la charge, se transforme en parent d’élève, et tombe amoureux de l’institutrice (Camélia Jordana)…

« Le Sixième sens », de Michael Mann

Un film de 1986 ressort en copie restaurée. C’est la première adaptation, avant « le Silence des agneaux », du roman-culte de Thomas Harris et la première apparition, au cinéma, d'Hannibal Lecter, ce psychopathe cannibale (Brian Cox). Il a blessé l'agent fédéral William Graham (William Petersen), et s’est retiré des affaires. Mais un ancien collègue du FBI fait appel à lui pour l’aider à trouver et arrêter un tueur en série.

