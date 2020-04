"Le Hussard sur le toit" de Jean Giono, "La nuit atlantique" d’Anne-Marie Garat, "L’espion inattendu" d’Ottavia Casagrande, "L’avenir des simples" de Jean Rouaud et "La sentence" de John Grisham. Ces livres ont-ils convaincu nos chers critiques ?

"Le Hussard sur le toit" de Jean Giono

▶︎ Chez Folio

Un jeune colonel de hussards, Angelo Pardi, fuit le Piémont et part retrouver un ami carbonaro, exilé à Manosque. Il découvre, en1832, une Provence ravagée par le choléra où les villes sont barricadées et les voyageurs mis en quarantaine. Il découvre surtout l’amour en la personne de Pauline de Théus.Un roman d’aventures où, pour reprendre les mots de Giono, « le choléra est un révélateur, un réacteur chimique qui met à nu les tempéraments les plus vils ou les plus nobles. »

"La Nuit atlantique" d’Anne-Marie Garat

▶︎ Chez Actes Sud

Hélène va vendre sa maison, située sur une dune, au bord de l’atlantique, dans le Sud-Ouest. Elle découvre, en débarquant, que sa maison est squattée par un jeune photographe nippo-canadien. Sans compter l’arrivée de sa filleule Bambi, qui a de gros soucis personnels. On ajoutera un séduisant voisin, une tempête, des inondations et de noires légendes locales. Un roman en forme de fable.

"L’Espion inattendu" d’Ottavia Casagrande

▶︎ Chez Liana Levi

Un roman sur son grand-père Raimondo Lanza di Trabia, prince et espion pour le compte du ministre des Affaires étrangères italien et gendre de Mussolini. Sa mission : tout faire pour empêcher l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés du Reich et son alliance avec Hitler. Amoureux d’une espionne britannique, il infiltra une cellule nazie dans le Sud-Tyrol, traversa la France en pleine Débâcle et rencontra Churchill en tête à tête…

"L’Avenir des simples" de Jean Rouaud

▶︎ Chez Grasset

L’auteur des « Champs d’honneur », prix Goncourt 1990, y dénonce la surconsommation, le libéralisme,les multinationales, l’agriculture intensive, mais célèbre la Commune, le vélo et le véganisme, qui permet de réduire le réchauffement, de soulager la terre et les mers de leurs rejets toxiques. Un traité de résistance.

"La Sentence" de John Grisham

▶︎ Chez Lattès

En octobre 1946, Pete Banning, est revenu dans son Mississippi en héros médaillé, après la Seconde Guerre mondiale. Fermier et fidèle de l'église méthodiste, cet homme exemplaire, dont l’épouse a été internée quelques mois plus tôt, part pour la ville et abat son ami, le révérend Dexter Bell. Au shérif qui l’interroge, Pete répond : "Je n'ai rien à dire."

