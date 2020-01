Nos critiques ont-il apprécié "Miroir de nos peines" de Pierre Lemaitre, "La Loi du rêveur" de Daniel Pennac, "Love Me Tender" de Constance Debré, "Le sel de tes yeux" de Fanny Chiarello et "Voir la lumière" de TC Boyle ?

Avec vos critiques

Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Nelly Kapriélian (Les Inrockuptibles)

(Les Inrockuptibles) Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

(La Croix) Arnaud Viviant (Transfuge)

"Miroir de nos peines" de Pierre Lemaitre

► Chez Albin Michel

Le troisième et dernier roman de sa saga romanesque. Après "Au-revoir là-haut", prix Goncourt 2013, et "Couleurs de l’incendie", il clôt sa trilogie dans la France de 40, de la drôle de guerre à l’exode. La fillette Louise Belmont, dont la mère louait un local à Edouard Péricourt et Albert Maillard, est devenue une jeune serveuse de 30 ans dans un bar de Montmartre, La Petite Bohème, où le docteur Thirion, un vieil habitué des lieux, va lui proposer dix-mille francs pour la voir nue. Louise accepte, et Thirion se tire une balle dans la tête. C’est le début d’un roman qui jette sur les routes de l’exode Louise, partie à la recherche d’un frère dont elle vient d’apprendre l’existence...

"La Loi du rêveur" de Daniel Pennac

► Chez Gallimard

Le livre s’ouvre par la nuit de sa « révélation ». C’était dans le chalet familial du Vercors, il avait 10 ans, et il a transformé en récits, qu’il racontait ensuite à son copain Louis, les rêves qu’il venait de faire. Il était déjà écrivain. Entre le réel et le fabulé, Pennac salue le maître des rêves, Fellini, dont il dit : « cet homme m’a été plus précieux qu’une famille », visite un village englouti sous un lac et se souvient, jeune prof, avoir demandé à ses élèves de tenir des « carnets de rêves ». Il revit sa vie. Mais elle ne se déroule pas exactement comme il l’a vécue...

"Love Me Tender" de Constance Debré

► Chez Flammarion

Après avoir fait exploser la dynastie médicale et politique des Debré, quitté son mari et dit adieu à sa carrière d’avocate, Constance Debré exalte sa passion des femmes. Et réplique à son ex-mari, qui a demandé la garde exclusive de leur fils, Paul, et la déchéance de son autorité parentale. Elle fait appel et dresse son programme : « Le moins de propriété privée. Avec les choses, avec les lieux, avec les êtres, avec mes maîtresses, mon fils, mes amis ».

"Le sel de tes yeux" de Fanny Chiarello

► Chez L'Olivier

Sarah, une adolescente, aime les filles dans une petite ville du bassin minier du nord de la France, où l’homosexualité n’est pas tolérée. Un soir, Sarah rencontre sa créatrice, Fanny Chiarello. La romancière, de retour dans sa ville natale, aurait croisé cette lycéenne, qui courait en jogging, qu’elle a photographiée, sans pouvoir lui parler, et dont elle imagine la vie dans cette « lettre à une jeune inconnue ».

"Voir la lumière" de TC Boyle

► Chez Grasset

En 1943, dans les laboratoires Sandoz de Bâle, le professeur Albert Hofman découvre la puissance psychotrope du diéthyllysergamide, molécule qu’il a synthétisée à partir de l’ergot. 20 ans plus tard, à l’université de Harvard, on découvre que ce médicament est une drogue, le LSD. Le héros du roman, Fitz, est étudiant à Harvard en 1962 et son directeur de thèse, Tim Leary, est celui qui expérimente la fameuse molécule. Introduit dans le cercle qui gravite autour de son prof, il va connaitre, lors des séances du samedi soir, l’expérience hallucinatoire et psychédélique.

