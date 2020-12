Le temps a-t-il fait son œuvre sur « La Dernière fanfare », John Ford; « Les Ttontons flingueurs », Georges Lautner; « Nous irons tous au paradis », Yves Robert; « Le Lion et le vent », John Milius; « Charade », Stanley Donen; « Clint Eastwood, l’intégrale ».

Francis Blanche et Robert Dalban dans Les Tontons flingueurs (1963) de Georges Lautner © AFP / Gaumont distribution / SNE Gaumo / Collection ChristopheL

Autour de la table pour en discuter :

Charlotte Lipinska (Vogue)

(Vogue) Pierre Murat (Télérama)

(Télérama) Eric Neuhoff (Figaro)

(Figaro) Xavier Leherpeur (7eme Obsession)

La Dernière Fanfare, film de 1958 de John Ford (Sidonis)

Frank Skeffington (Spencer Tracy), vieux maire démocrate d'une petite ville américaine, travaille à sa réélection.

« Les Tontons flingueurs », Georges Lautner (coffret 100 ans Audiard, Gaumont)

Les tontons flingueurs, film de 1963 de Georges Lautner, dans le coffret « 100 ans Michel Audiard » (Gaumont). C’est l’adaptation de « Grisbi or not grisbi », le roman d'Albert Simonin, avec Lino Ventura, Bernard Blier, Jean Lefebvre et Francis Blanche. Une guerre de truands, qui atteint son sommet dans une cuisine, où la bande s’arsouille avec de l'alcool clandestin.

« Nous irons tous au paradis », Yves Robert (coffret 100 ans Robert, Gaumont)

« Le Lion et le vent » John Milius (Rimini)

« Charade », Stanley Donen (Universal)

Charade, de Stanley Donen, film de 1963 (Universal). Regina Lampert (Audrey Hepburn), en vacances à Megève et prête à divorcer, rencontre le mystérieux Peter Joshua (Cary Grant). Quand elle revient à Paris, elle apprend que son mari, cet inconnu, a été assassiné dans le train Paris-Bordeaux… Une comédie policière par le réalisateur de « Chantons sous la pluie ».

« Clint Eastwood, l’intégrale » (Warner)

Coffret Clint Eastwood (Warner). Il contient 63 films de l’acteur et du réalisateur, d’ « Escadrille Fafayette » au « Cas Richard Jewell », d’ « Impitoyable » à « Million Dollar Baby », c’est-à-dire soixante ans de cinéma, devant et derrière la caméra.

Les bons conseils de nos critiques

Pierre Murat : Encyclopédie du film policier français, de Patrick Brion (Ed. Télémaque).

Charlotte Lipinska : Jean-Louis Trintignant, dialogue entre amis, de Serge Korber et Jean-Yves Katelan (Ed. de la Martinière).

Xavier Leherpeur : initié par le Théâtre des Célestins de Lyon, quelques courts métrages à voir sur ecranrouge.com

Eric Neuhoff : la revue Schnock n°37 Alain Delon "Il vous en prie". Et toujours le n° 5 sur Le père Noël est une ordure.