Avec les critiques : Pierre Murat (Télérama), Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles), Michel Ciment (Positif) et Eric Neuhoff (Figaro).

"Green book : sur les routes du sud", Peter Farrelly

L’histoire, très feel-good, d'une amitié improbable, en 1962, entre un agent de sécurité italo-américain, Tony Lip (Viggo Mortensen) et un célèbre pianiste de jazz afro-américain Don Shirley (Mahershala Ali), qu’il est chargé de conduire et de protéger pendant sa tournée dans le très conservateur Sud des États-Unis. Le Green Book étant le guide de l’époque indiquant les lieux qui acceptent les gens de couleurs. Un film basé aussi sur une histoire vraie, celle de Don Shirley, pianiste de jazz et compositeur né en 1927 et mort en 2013 à Manhattan.

"La mule", Clint Eastwood

Clint Eastwood (88 ans) incarne Earl Stone, un vieil horticulteur ruiné et endetté de l’Illinois qui se fait embaucher par un cartel mexicain pour transporter de la drogue dans son pick-up noir et traverser la frontière à petite allure. Ce qui va lui permettre de racheter la maison d’où il avait été expulsé, payer les études de sa petite-fille et cotiser pour le bal annuel des vétérans du Vietnam. Un flic, incarné par Bradley Cooper, se lance aux trousses de la mule… Ce film est inspiré d’une histoire vraie.

"Glass", Night Shyamalan

Un thriller fantastique de Night Shyamalan, avec James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson : le dernier volet du triptyque commencé avec Incassable et suivi de Split.

On retrouve donc Bruce Willis, alias David Dunn, l’« incassable » justicier lancé dans Philadelphie à la poursuite de James McAvoy, alias Kevin Crumb, le schizophrène aux 23 personnalités. Ils vont direct à l’hôpital psychiatrique où est interné depuis 16 ans, Mr Glass (Samuel L. Jackson), qui a des os de verre. Il attend cet affrontement décisif avec une curiosité de metteur en scène. Tandis que la psychiatre aux cheveux rouges Ellie Staple (Sarah Paulson) veut au contraire réunir les deux surhommes pour les libérer de leur délire.

"Continuer", Joachim Lafosse

C’est l’adaptation du beau éponyme de Laurent Mauvignier. Pour le sauver de son nihilisme et de son mutisme, une mère divorcée, Sybille, emmène son fils, Samuel, effectuer un trek équestre au Kirghizistan, un pays de steppe où « celui qui n’a pas de cheval n’a pas de pieds ». Du roman de Mauvignier, Lafosse a enlevé ce qui précède et ce qui suit le voyage pour ne garder que l’expédition au cours de laquelle va se reformer peu à peu le lien entre cette femme brisée et son ado dégoûté de tout. La mère, c’est Virginie Efira. Et le fils rebelle, qui a 16 ans dans le livre, 20 dans le film, c’est Kacey Mottet Klein.

"Doubles vies", Olivier Assayas

Alain (Guillaume Canet) est un éditeur parisien qui se demande s’il ne doit pas abandonner le bon vieux livre papier pour l’e-book. Il se le demande d’autant plus qu’il passe beaucoup de temps au lit avec sa conseillère au numérique, jouée par Christa Théret. Alain est par ailleurs marié avec Séléna, Juliette Binoche, vedette d’une série télé, dont l’amant est Léonard (Vincent Macaigne), écrivain adepte de l’autofiction, dont Alain vient de refuser le nouveau manuscrit. Léonard est le mari de Valérie, qui est assistante parlementaire et qui est jouée par l’excellente Nora Hamzawi.

Bref, c’est Courteline chez Lipp et Guitry à St-Germain-des-Prés.

"L'ordre des médecins", David Roux

Simon (Jérémie Renier), 37 ans, dirige un service de pneumologie. Et c’est dans son hôpital, mais dans une unité voisine, que sa mère, Mathilde (Marthe Keller), est traitée, pour une grave maladie. Afin de l’accompagner, Simon décide de se mettre en vacances de son service et de troquer la blouse blanche contre le tee-shirt bleu. Pas de pathos dans ce huis clos dramatique où Jérémie Renier incarne très bien le médecin dont les certitudes vacillent et où, dans un rôle impossible, Marthe Keller est bouleversante.

