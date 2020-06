Que penser de "L’ombre de Staline" d'Agnieszka Holland, "Filles de joie", de Frédéric Fonteyne et d'Anne Paulicevich, "Benni" de Nora Fingscheidt, "César et Rosalie" de Claude Sautet, "La Rumeur" de William Wyler, "La Roue" d'Abel Gance, "Prova d’orchestra" de Federico Fellini, au cinéma ?

Ces films à (re)découvrir ! Ou pas © Getty / PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa

Avec vos chers critiques

Eva Bettan (France Inter)

(France Inter) Eric Neuhoff (Figaro)

(Figaro) Xavier Leherpeur (7ème Obessession)

(7ème Obessession) Michel Ciment (Positif)

"L’ombre de Staline" d'Agnieszka Holland

En 1933, le journaliste anglais Gareth Jones (James Norton) débarque à Moscou, y croise le correspondant du « New York Times » Walter Duranty (Peter Sarsgaard), à la solde du Kremlin, puis part pour l’Ukraine, où il découvre l’ampleur de la famine, de l’Holodomor (entre 2,6 et 5 millions de victimes), que Walter Duranty s’empresse de nier. Un film classique sur un sujet capital.

"Filles de joie" de Frédéric Fonteyne et d'Anne Paulicevich

Axelle (Sara Forestier), Dominique (Noémie Lvovsky) et Conso (Annabelle Lengronne) se retrouvent sur le parking d’une cité pour prendre la route ensemble et aller travailler de l’autre côté de la frontière, en Belgique, dans un bordel où elles deviennent Athéna, Circé et Héra. Le soir, elles reviennent chez elles, retrouvent leurs familles et leurs problèmes.

"Benni" de Nora Fingscheidt

Le premier long-métrage de l’Allemande Nora Fingscheidt. Bernadette, alias Benni (Helena Zengel), une fillette hyperactive et sauvage de 9 ans va de familles d’accueil en centres spécialisés jusqu’au jour où la responsable des services sociaux la confie à un éducateur qui a travaillé avec des garçons délinquants.

"César et Rosalie" de Claude Sautet

▶︎ En VOD sur La Cinétek

Un film de 1972 dont le scénario est de Jean-Loup Dabadie, disparu le 24 mai dernier. Entre Paris, Noirmoutier et Sète, le ferrailleur César (Yves Montand) et le dessinateur de BD David (Sami Frey) aiment passionnément la même femme, Rosalie (Romy Schneider). Avec, en voix off, un autre disparu, Michel Piccoli, les débuts la toute jeune Isabelle Huppert et la musique de Philippe Sarde.

"La Rumeur" de William Wyler

Dans une région huppée des États-Unis, Karen (Audrey Hepburn) et Martha (Shirley McLaine), dirigent un pensionnat pour jeunes filles. L’une d’elles accuse les deux directrices d’avoir des rapports inavouables. Aussitôt, les parents retirent leurs enfants du pensionnat et la réputation du pensionnat est détruite.

"La Roue" d'Abel Gance

Un film de 1923 dont l’assistant réalisateur était Blaise Cendrars. Le mécanicien-chef Sisif (Séverin-Mars) recueille une orpheline à la suite d'une catastrophe de chemin de fer. Il élève la petite Norma (Ivy Close), mais peu à peu Sisif s’éprend de sa fille adoptive, que convoite un ingénieur, Jacques de Hersan (Pierre Magnier), lequel menace Sisif d'un chantage s'il ne lui donne pas Norma. « Il y a le cinéma d'avant et d'après ‘La Roue’, disait Cocteau, comme il y a la peinture d'avant et d'après Picasso ».

"Prova d’orchestra" de Federico Fellini

▶︎ En VOD sur la Cinétek

Un film de 1978 Federico Fellini. Dans un oratoire du XIIIe siècle, un orchestre répète une œuvre de Nino Rota. Et les musiciens se confient à une équipe de télévision venue filmer la répétition. Le maestro est cassant et son orchestre va se révolter.

Vos critiques nous conseillent