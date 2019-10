Faut-il aller voir "Sorry We Missed You" de Ken Loach, "Matthias et Maxime" de Xavier Dolan, "Hors normes" d'EricTolédano-Olivier Nakache, "Camille" de Boris Lojkine, "Martin Eden" de Pietro Marcello, "Maléfique : le pouvoir du mal" de Joachim Ronning et "Terminator : Dark Fate" de Tim Miller ?

"Matthias et Maxime" de Xavier Dolan

C'est son 8e film, Xavier Dolan l'a écrit, réalisé, produit, et joue dedans avec Gabriel d’Almeida Freitas et Anne Dorval. Un film où deux amis d’enfance, Mattias (Gabriel d’Almeida Freitas) et Maxime (Xavier Dolan), se découvrent attirés l’un par l’autre après un baiser « pour de faux » lors du tournage d’un court-métrage. Xavier Dolan considère que c’est le dernier chapitre de son cycle consacré à la jeunesse.

"Hors normes" d'Eric Tolédano-Olivier Nakache

Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda Kateb) portent à bout de bras deux associations qui accueillent, accompagnent, voire réinsèrent dans la vie active de jeunes adultes autistes dits « complexes », venus pour la plupart des quartiers difficiles. Bruno est juif, Malik musulman. Ils doivent se battre contre les pouvoirs publics qui les menacent de leur refuser l’agrément. Lesquels sont bien en peine de prendre en charge ces autistes. Avec un Vincent Cassel qu’on n’avait jamais vu si sensible, humain, généreux.

"Sorry We Missed You" de Ken Loach

C'est le 25e film de Ken Loach, avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood et Rhys Stone. Dans la banlieue ouvrière de Newcastlevivent Ricky, Abby et leurs deux enfants. Le père, Ricky (Kris Hitchen), enchaîne les jobs mal payés. La mère, Abby (Debbie Honeywood), visite les personnes âgées à domicile. Et puis, un jour, dans l’espoir d’acheter un pavillon, Ricky décide de devenir chauffeur-livreur pour une plateforme de vente en ligne. Rien ne va aller comme prévu dans ce film où Ken Loach part en guerre contre l’uberisation du travail.

"Camille" de Boris Lojkine

C'est le 2e film, après « Hope », de Boris Lojkine, avec Nina Meurisse dans le rôle-titre, Bruno Todeschini, Grégoire Colin, Fiacre Bindala. Un film qui retrace les derniers instants de la photo-journaliste française Camille Lepage, tuée en Centrafrique, le 12 mai 2014, elle avait 26 ans. Elle était arrivée, en octobre 2013, à Bangui, au moment où le pays sombrait dans la guerre civile. Elle a photographié pour témoigner, elle a pris tous les risques. C’est ce que montre ce film, tourné caméra à l’épaule avec essentiellement des Centrafricains et dont le format inhabituel (1.5) permet à Boris Lojkine d’intégrer les vraies photos de Camille Lepage.

"Martin Eden" de Pietro Marcello

L’adaptation très libre, par l’Italien Pietro Marcello, du roman en partie autobiographique de Jack London, avec Luca Marinelli dans le rôle-titre. Marcello transpose dans l’Italie du 20ème siècle et plus précisément à Naples, l’histoire californienne de ce jeune homme pauvre qui va être aveuglé par l'amour et les richesses dont il a toujours été privé, de ce marin illettré qui s’éprend d’une grande bourgeoise, Elena Orsini (Jessica Cressy), qui va l’initier à la littérature et faire de lui un écrivain. Le film est traversé d’images d’archives et Luca Marinelli a reçu le Prix d’interprétation masculine à la Mostra de Venise.

"Maléfique : le pouvoir du mal" de Joachim Ronning

C'est la suite du « Maléfique » de Robert Stromberg, toujours avec Angelina Jolie dans le rôle-titre, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Riley. On est 5 ans après le premier épisode. Maléfique s’oppose à l’union de la Princesse Aurore (Elle Fanning) avec le Prince Philippe (Harris Dickinson) au prétexte que « les histoires d’amour finissent toujours mal ». Aurore s’entête, le père et la mère du Prince s’en mêlent, rien ne va plus au royaume de la Lande et chez le peuple des fées...

"Terminator : Dark Fate" de Tim Miller

Voici le 6e film de la franchise que Tim Miller a coscénarisé avec M. James Cameron, avec le cyborg Arnold Schwarzenegger qui jaillit du passé, Mackenzie Davis en super-soldat venant du futur, Gabriel Luna en nouveau Terminator...

