Que pensent les critiques du Masque et la Plume de "Pentagon Papers" de Steven Spielberg, "In the Fade" de Fatih Akin, "3 Billboards" de Martin McDonagh, "La Douleur" d'Emmanuel Finkiel, "Hannah" d'Andrea Pallaoro, "La juste route" de Ferenk Török, "Brillantissime" de Michèle Laroque ?

Qu'aller voir au cinéma en ce moment ? Les critiques du "Masque et la Plume" vous conseillent © Getty / Willie Schumann / EyeEm

Pour débattre Jérôme Garcin s'est entouré de Xavier Leherpeur (7ème Obsession), Danièle Heymann (Bande à part), Sophie Avon (Sud-Ouest) et Nicolas Schaller (L’Obs)

► A noter que les différents avis échangés autour des films critiqués au Masque et la Plume sont à retrouver ici.

Affiches des films évoqués ce dimanche au "Masque"

« Pentagon Papers », Steven Spielberg

« In the Fade », Fatih Akin

« 3 Billboards », Martin McDonagh

► France Inter est partenaire de 3 Billboards de Martin MacDonagh

« La Douleur », Emmanuel Finkiel

► France Inter est partenaire de La Douleur d'Emmanuel Finkiel

« Hannah », Andrea Pallaoro

« La juste route », Ferenk Török

« Brillantissime », Michèle Laroque

Les conseils

Prochain enregistrement le jeudi 8 février

Vous souhaitez assister au Masque et la Plume ? Les dates et programmes des prochains enregistrements sont indiqués ici (places gratuites)