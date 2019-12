Qu'ont pensé les critiques du "Masque et la Plume" de "Soif", d'Amélie Nothomb, "La Panthère des neiges", de Sylvain Tesson, "Souvenirs de l’avenir", de Siri Hustvedt, "Profession romancier", de Haruki Murakami puis "Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites", de Marcel Proust ?

Des livres pendant les fêtes : Sylvain Tesson, Marcel Proust, Amélie Nothomb, Siri Hustvedt, Haruki Murakam © Getty / C.Aranega

Avec nos critiques

Patricia Martin (France Inter)

Frédéric Beigbeder (Le Figaro Magazine)

Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

Michel Crépu (NRF)

"Soif", d'Amélie Nothomb

► Chez Albin Michel

C'est le 28e roman d’Amélie Nothomb où elle ne craint pas de parler de Jésus à la première personne. Plus christique que jamais, la romancière raconte donc son calvaire, sa crucifixion. Et ce dont Jésus souffre peut-être le plus : la soif. Et la peur : « Je suis comme tout le monde, j’ai peur de mourir ».

"La Panthère des neiges", de Sylvain Tesson

► Chez Gallimard

La panthère des neiges, espèce menacée (à peine 5000 spécimens en vie dans le monde), a fait rêver les peintres Delacroix et Rembrandt avant de faire galoper Sylvain Tesson. En 2018, l’écrivain-voyageur se voit proposer par le photographe animalier Vincent Munier d’aller observer l’animal aux confins du Tibet : « Ce fut une apparition religieuse. Aujourd’hui, le souvenir de cette vision revêt un caractère sacré ».

"Souvenirs de l’avenir", de Siri Hustvedt

► Chez Actes Sud

Le roman autobiographique de l’Américaine Siri Hustvedt. Tout commence en 1978, quand, venue de son Minnesota natal, la jeune femme de 23 ans s’installe à New York pour écrire son premier roman et qu’elle est perturbée par une inquiétante voisine, Lucy, dont elle se met à transcrire les monologues, où il est question du meurtre de sa fille et du besoin de la venger. Jusqu’à une nuit de violence où Lucy pénètre dans son appartement... Quarante ans plus tard, Siri Hustvedt retrouve le journal qu’elle a tenu en 78 et entame ces « _Souvenirs de l’avenir », où elle révèle avoir été victime d’une agression sexuelle, livre où ra_ssemble ses thèmes de prédilection, dont la brutalité du patriarcat et la capacité de l’imaginaire à recréer le présent.

"Profession romancier", de Haruki Murakami

► Chez Belfond

Du Japonais Haruki Murakami. L’auteur de « La Ballade de l’impossible » explique en douze chapitres, les raisons qui ont fait de lui un « Romancier de profession ». Dans ce livre, l’ex-barman et traducteur de Raymond Carver revient sur son parcours et ses 35 ans d’écriture ininterrompue, parle de l’inspiration, de son rythme de vie très spartiate, de l’intérêt de l’aérobic et de son désintérêt pour les prix littéraires...

"Le Mystérieux correspondant et autres nouvelles inédites", de Marcel Proust

► Chez De Fallois

Textes transcrits, annotés et présentés par Luc Fraisse, professeur à l’Université de Strasbourg.

Un recueil de neuf textes inédits rédigés dans les années 1890 par le jeune Proust de 20 ans, alors qu’il préparait son premier livre, « Les Plaisirs et les jours ». Neuf nouvelles jugées alors trop audacieuses pour être publiées, qui évoquent la prise de conscience de son homosexualité, sur le mode de la malédiction, et sous des formes diverses : conte de fées, récit fantastique, dialogue des morts.

Les conseils du Masque et la Plume

