Que pensent les critiques du Masque & la Plume de "Comme un empire dans un empire" de Alice Zeniter, "Chavirer" de Lola Lafon, "Fille" de Camille Laurens, "Un jour viendra couleur d’orange" de Grégoire Delacourt, et "Impossible" de Erri de Luca ?

Rentrée littéraire avec les derniers livres de Lola Fafon, Camille Laurens, Alice Zeniter, Grégoire Delacourt, Erri de Luca © Getty / Dougal Waters

Olivia de Lamberterie (Elle)

(Elle) Frédéric Beigbeder (Le Figaro-Magazine)

(Le Figaro-Magazine) Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

(La Croix) Arnaud Viviant (Transfuge)

"Comme un empire dans un empire" de Alice Zeniter

▶︎ Chez Flammarion

Un roman qui commence en 2019, autour de la rencontre entre Antoine, un assistant parlementaire sceptique sur son propre métier, rêvant d’écrire un roman sur la guerre d’Espagne. Et L., une hackeuse dont le compagnon est arrêté parce qu’on le soupçonne d’avoir piraté une société de surveillance. Antoine et L se demandent comment, malgré tout, continuer le combat.

"Chavirer" de Lola Lafon

▶︎ Chez Actes Sud

Cléo, 13 ans, jeune danseuse de modern jazz au milieu des années 80, est repérée par une certaine Cathy qui représente une mystérieuse fondation. C’est un piège, qui fera de Cléo une rabatteuse, puis une danseuse de cabaret et sur les plateaux télévisés de Michel Drucker. Le roman raconte son destin de ses 13 à ses 48 ans, avec les témoignages de celles et ceux qui l’ont connue.

"Fille" de Camille Laurens

▶︎ Chez Gallimard

Laurence Barraqué est née à Rouen, en 1959. Lorsqu’on demandait à son père, un médecin, s’il avait des enfants, il répondait : « Non, j’ai deux filles ». Laurence ne tarde pas à comprendre que la position des filles, des « garces » (sic) est inférieure à celles des garçons. Dans ce roman d’apprentissage, Laurence va tenter de vivre en s’affranchissant de la domination masculine et de construire son identité.

"Un jour viendra couleur d’orange" de Grégoire Delacourt

▶︎ Chez Grasset

Geoffroy, 13 ans, atteint du syndrome d’Asperger, tombe amoureux de Djamila, 15 ans, avec qui il s’enfuit dans la forêt pour échapper à son père, vigile dans un supermarché, qui lui ordonne de lancer un cocktail molotov sur un bâtiment public. Dans la forêt, ils rencontreront un ermite, qui connait le langage des arbres et des oiseaux…

"Impossible" d'Erri de Luca

▶︎ Chez Gallimard

Dans les Dolomites, un homme tombe dans le vide et meurt. Son compagnon, qui le suit, donne aussitôt l’alerte. Or, les deux hommes ont été membres d’un même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt et celui qui a fait une chute vertigineuse avait livré, pour échapper à la prison, tous ses anciens camarades à la police. Pour le magistrat chargé de l’affaire, ça sent le meurtre prémédité…

