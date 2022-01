Pour la première de 2022, voici ce que les critiques ont pensé de "Matrix Resurrections" de Lana Wachowski, "Madeleine Collins" d'Antoine Barraud, "La Croisade" de Louis Garrel, "Tromperie" d'Arnaud Desplechin, "Nos plus belles années" de Gabriele Muccino…

Camille Nevers (Libération)

Pierre Murat (Télérama)

Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

Nicolas Schaller (L’Obs)

"Matrix Resurrections", de Lana Wachowski (4e volet de la saga)

Dix-huit ans après les événements de « Matrix Revolutions », Neo (Keanu Reeves) vit à San Francisco, où il raconte ses rêves à un psychiatre qui lui prescrit des pilules bleues. Il repart à la recherche du lapin blanc et rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la Matrice et prendre son envol.

"Madeleine Collins", d'Antoine Barraud

Judith Fauvet (Virginie Efira) a deux vies, deux identités : l’une, en suisse, avec son mari chef d’orchestre (Bruno Salomone) et leurs deux jeunes fils ; l’autre, en France, avec Abdel (Quim Gutiérrez) et sa petite fille, qui l’appelle « maman ». Troublant.

"La Croisade", de Louis Garrel

Abel (Louis Garrel) et Marianne (Laetitia Casta) découvrent que leur fils de 13 ans, Joseph, vend en ligne leurs objets de valeur. Son but ? Participer, avec des centaines d’autres jeunes, à un projet écologiste pour sauver la planète.

"Tromperie", d'Arnaud Desplechin

Adapté du roman de Philip Roth, un huis-clos érotico-littéraire avec Denis Podalydès dans le rôle de l’écrivain juif américain exilé à Londres et Léa Seydoux dans celui de son amante anglaise.

"Nos plus belles années", de Gabriele Muccino

Entre 1980 et 2020, quatre amis, une fille et trois garçons, traversent l’histoire moderne de l’Italie, elle-même

percutée par les bouleversements du monde, de la chute du mur de Berlin à l’effondrement des tours jumelles de New York.

"Lamb", de Valdimar Johannsson

María (Noomi Rapace) et Ingvar (Hilmir Snaer Guonason) vivent avec leurs moutons dans une ferme en Islande. Lorsqu’une brebis met au monde une créature mi-humaine, mi-animale, le couple décide de l’appeler Ada et de l'élever comme leur enfant.

"Next Door", de Daniel Brühl

Daniel (Daniel Brühl), un acteur berlinois, célèbre et fortuné, s’apprête à partir pour Londres, où l’attend le casting d’un film de superhéros. Avant de partir, il prend un verre dans le bar en face de chez lui, où il est rejoint par son voisin (Peter Kurth), dont il découvre qu’il l’espionne et sait tout de sa vie.

Les conseils avisés de vos critiques