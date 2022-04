Une danseuse d'Opéra chute pour mieux se relever ; un thriller politique ; l'histoire de l'ouvrier anticolonialiste algérien Fernand Iveton ; les vacances et les premiers amours du jeune Marcel Pagnol dans les collines du Garlaban ; la résistance de quatre super artistes en pleine Italie occupée…

"Ambulance", "En corps", "Le monde d'hier", "De nos frères blessés"… Que faut-il aller voir au cinéma en ce moment ? © Getty / DBenitostock

Vos critiques pour vous servir

Camille Nevers (Libération)

Eric Neuhoff (Figaro)

Nicolas Schaller (L’Obs)

Pierre Murat (Télérama)

"En corps" de Cédric Klapisch

Marion Barbeau, première danseuse à l'Opéra de Paris et dont c’est le premier rôle au cinéma, est Élise Gautier. Trompée par son compagnon-danseur, elle fait une chute grave durant un spectacle et on lui assène qu'elle ne pourra plus monter sur scène. Elle part alors pour la Bretagne, où elle découvre une nouvelle manière de danser avec une troupe de danse contemporaine.

"Le monde d’hier" de Diastème

Trois jours avant le premier tour de l’élection présidentielle à laquelle la présidente de la République française Elisabeth de Raincy (Léa Drucker) a décidé de ne pas se présenter, le candidat qu’elle avait désigné pour lui succéder est laminé par un scandale impliquant la Russie. La voie est libre pour le candidat d’extrême-droite (Thierry Godard), assuré d’entrer à l’Elysée.

"De nos frères blessés" d’Hélier Cisterne

D’après le roman de Joseph Andras. En 1957, Fernand Iveton (Vincent Lacoste) est guillotiné à Alger. Ouvrier communiste et anticolonialiste, il est accusé d’avoir déposé une bombe dans une usine. Il fut le seul européen décapité en Algérie.

"Le temps des secrets" de Christophe Barratier

D’après le livre de souvenirs de Marcel Pagnol. A Marseille, Marcel (Léo Campion), 10 ans en 1905, vient d'achever ses études primaires et, avant d’entrer au lycée, il a devant lui trois mois de grandes vacances dans ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch.

"Freaks out" de Gabriele Mainetti

Une farce historique. En 1943, dans Rome occupée par les nazis après la défection de Mussolini, quatre frères et sœurs du cirque Mezzapiotta rencontrent le directeur et pianiste du cirque de Berlin, qui leur prédit le suicide d'Hitler.

"Ambulance" de Michael Bay

À Los Angeles, Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) a besoin de 230 000 dollars pour couvrir les soins médicaux de sa femme. Son frère adoptif, Danny (Jake Gyllenhaal), lui parle d'un braquage de la banque fédérale qui pourrait rapporter 32 millions de dollars. Mais rien ne se passe comme prévu et les deux compères s'enfuient en ambulance, où se trouve le policier sur lequel ils ont tiré.

Les conseils avisés des critiques