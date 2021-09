Ces films méritent-ils leur ticket ? "France" de Bruno Dumont, "Chers camarades" d'Andreï Konchalovsky, "Laila in Haïfa" d'Amos Gitaï, "Un triomphe" d'Emmanuel Courcol, "La terre des hommes" de Naël Marandin et "Une histoire d’amour et de désir" de Leila Bouzid ?

Que pensent les critiques du Masque & la Plume de "France", "Chers camarades", "Un triomphe", "Une histoire d’amour et de désir"… ? © Getty / SEAN GLADWELL

Vos critiques cinéma de la semaine

Charlotte Lipinska (Vogue)

Ava Cahen (FrenchMania)

Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

Nicolas Schaller (L’Obs)

"France" de Bruno Dumont

L’ascension et la chute de France de Meurs (Léa Seydoux), journaliste vedette d’une chaîne tout-info. Que ce soit à l’Elysée, lors d’une conférence de presse du président Macron, ou sur les lieux de guerre, où elle trafique ses reportages, France de Meurs n’a qu’un objectif : être la meilleure. Jusqu’au jour où un banal accrochage de circulation met sa vie et sa carrière à plat.

"Chers camarades" d'Andreï Konchalovsky

En 1962, dans l’URSS de Khrouchtchev, à mille kilomètres au Sud de Moscou, les ouvriers d’une usine de locomotives se mettent en grève pour obtenir un meilleur salaire. Leur révolte est réprimée avec une violence inouïe : 26 morts et une centaine de blessés. Une répression que le pouvoir va tout faire pour dissimuler.

"Laila in Haïfa" d'Amos Gitaï

Dans un club d’Haïfa, se retrouvent des noctambules de toutes origines, hétéros et gays, Israéliens et Palestiniens, jeunes et vieux. Un monde parallèle, que Gitaï nous présente à travers le regard de cinq femmes affranchies.

"Un triomphe" d'Emmanuel Courcol

Etienne (Kad Merad), comédien en mal de cachets, anime un atelier-théâtre en prison. A cinq détenus, il propose de monter, avec eux, « En attendant Godot » de Beckett. D’abord jouée derrière les barreaux, la pièce est présentée lors d’une tournée triomphale, qui doit se terminer au théâtre de l’Odéon, à Paris. Un film inspiré d’une histoire vraie.

"La terre des hommes" de Naël Marandin

Constance (Diane Rouxel), la fille d’un agriculteur en faillite (Olivier Gourmet), décide de reprendre l’exploitation avec son fiancé (Finnegan Oldfield) et de l’orienter vers le bio. Elle demande l’aide d’un grand exploitant, Sylvain (Jalil Lespert), qui va alors abuser de son pouvoir.

"Une histoire d’amour et de désir" de Leila Bouzid

Ahmed, 18 ans, Français d’origine algérienne élevé dans une cité (Sami Outalbali), tombe amoureux, sur les bancs de la fac de lettres, d’une jeune Tunisienne, Farah, qui débarque de Tunis (Zbeida Belhajamor).

Les conseils des critiques

Jean-Marc Lalanne : Réminiscence, de Lisa Joy.

Charlotte Lipinska : Petites danseuses, un documentaire d'Anne-Claire Dolivet.

Ava Cahen : La Nuit des rois, de Philippe Lacôte.

Nicolas Schaller : tous les films en DVD & Blu-Ray de Hayao Miyazaki.