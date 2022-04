Une famille face aux tourments de la maladie d'Alzheimer ; une comédie politique ; la vie d'un écrivain à succès soudainement bouleversée par l'inexorable ; une plongée dans l'enfance du président des États-Unis Abraham Lincoln ; un chant de liberté dans un centre de détention pour femmes…

Sophie Avon (Sud-Ouest)

Michel Ciment (Positif)

Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

"Contes du hasard et autres fantaisies" de Ryusuke Hamaguchi

Un film en trois histoires : un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix. Des jeux de l’amour et du hasard par le cinéaste de "Drive my car".

"Sous l’aile des anges" de A.J. Edwards

Un film en noir et blanc, situé dans les années 1817-19, qui raconte l’enfance rurale du futur 16ème président des États-Unis, Abraham Lincoln, et montre comment un enfant d’origine modeste est promis à devenir un chef d’Etat…

"En même temps" de Gustave Kervern et Benoît Delépine

Un maire ripoux (Jonathan Cohen) veut convaincre un maire écolo (Vincent Macaigne), de construire un parc de loisirs sur le site d’une forêt primaire. Après une soirée bien arrosée, les deux hommes sont soudés à la colle forte par une activiste féministe…

"Vortex" de Gaspar Noé

La fin de vie d’un couple âgé et malade (Dario Argento et Françoise Lebrun) sous l’œil du fils (Alex Lutz), qui rejoint ses parents dans leur appartement-capharnaüm. Un film dédié "à tous ceux dont le cerveau se décomposera avant le cœur".

"À l’ombre des filles" d’Étienne Comar

Luc (Alex Lutz), un contre-ténor en deuil de sa mère, accepte d’animer un atelier de chant dans une prison pour femmes. A une demi-douzaine d’entre elles (dont Agnès Jaoui, Hafsia Herzi, Veerle Baetens), il donne le goût de la liberté par la voix.

"Inexorable" de Fabrice du Welz

Un écrivain (Benoît Poelvoorde) emménage avec sa femme (Mélanie Doutey), dans la grande maison héritée de son père, éditeur, qui vient de mourir. C’est alors que la baby-sitter (Alba Gaïa Bellugi), va bouleverser la vie de la petite famille.

