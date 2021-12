"West Side Story" de Steven Spielberg, "Un héros" d'Asghar Farhadi, "Chère Léa" de Jérôme Bonnell, "La Panthère des neiges" de Marie Amiguet, "Lingui, les liens sacrés" de Mahamat-Saleh Haroun, "Une femme du monde" de Cécile Ducrocq et "Les Amants sacrifiés" de Kiyoshi Kurosawa.

Au cinéma : "West Side Story", "Un héros", "Chère Léa", "la panthère des neiges", "Une femme du monde"… © Getty / Adrian Studer

Les critiques pour vous servir

Charlotte Lipinska (Vogue),

Eric Neuhoff (Le Figaro),

Michel Ciment (Positif)

Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

« West Side Story », de Steven Spielberg

Soixante ans après le film-culte de Robert Wise et Jerome Robbins, tiré d’une comédie musicale, Steven Spielberg donne une nouvelle jeunesse à l’histoire de deux gangs rivaux, les Jets et les Sharks, qui se disputent, en 1957, les rues de New York, et à l’amour que se vouent Tony, des Jets, et Maria, des Sharks.

« Un héros », d'Asghar Farhadi

Grand prix au festival de Cannes, d’Asghar Farhadi. Rahim (Amir Jadidi), en prison pour une dette impayée, obtient une permission de deux jours et va rejoindre sa famille à Shiraz. Sa compagne, qui a trouvé dans une rue un sac rempli de pièces d’or, le donne à Rahim pour qu’il rembourse sa dette, mais il décide de restituer l’argent à celle qui l’a perdu. Rahim devient alors « un héros » national. Mais jusqu’à quand ?

« Chère Léa », de Jérôme Bonnell

Après une nuit arrosée, Jonas (Grégory Montel), va retrouver chez elle son ex, Léa (Anaïs Demoustier). Elle le rejette, alors Jonas s’installe dans le café d’en face pour lui écrire une longue lettre d’amour. Tout en écrivant, il guette la fenêtre de Léa et surveille les entrées et sorties d’un hypothétique rival.

« La Panthère des neiges », de Marie Amiguet

L’adaptation du livre dans lequel Sylvain Tesson racontait son expédition au Tibet en compagnie du photographe Vincent Munier. Leur but : apercevoir la fameuse panthère des neiges, un animal totémique.

« Lingui, les liens sacrés », Mahamat-Saleh Haroun

A N’Djamena, au Tchad où l’avortement est puni par la loi et condamné par la religion, Amina (Achouackh Abakar), une mère célibataire, découvre que sa fille unique de 15 ans, Maria (Rihane Khalil Alio), est enceinte. La solidarité féminine va alors s’organiser.

« Une femme du monde », Cécile Ducrocq

Marie (Laure Calamy), prostituée à Strasbourg depuis 20 ans, a un fils de 17 ans, Adrien (Nissim Renard), qui veut devenir cuisinier. Pour financer ses études, Marie décide d’aller travailler dans un bordel, en Allemagne

« Les Amants sacrifiés », Kiyoshi Kurosawa

Lion d’argent à la Mostra de Venise. Un couple moderne vit à Kobe, au début des années 40. Mais après un voyage d’affaires en Mandchourie, le comportement du mari, un jeune chef d’entreprise, change au point d’attirer les soupçons de sa femme et des autorités.

Les très bons conseils de vos critiques