Faut-il lire "Regardez-nous danser" de Leïla Slimani, "Nom" de Constance Debré, "Seyvos" de Maylis de Kerangal et Joy Sorman, "Les Apparitions" de Jean-Jacques Schuhl, "Première personne du singulier" et "Abandonner un chat, souvenirs de mon père" de "Haruki Murakami ?

Leïla Slimani, Constance Debré, Joy Sorman, Jean-Jacques Schuhl sous le feu des critiques du Masque © Getty / Vladimir Vladimirov

Avec vos critiques

Olivia de Lamberterie (Elle)

Nelly Kapriélian (Inrockuptibles)

Elisabeth Philippe (L’Obs)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Regardez-nous danser" de Leïla Slimani

Chez Gallimard

Dans ce second volume d’une trilogie familiale et marocaine commencée avec « le Pays des autres », on est à la fin des années 60. Amine a fait de son domaine près de Meknès une entreprise florissante, sa femme Mathilde se plaint de ses infidélités, leur fille Aïcha étudie la médecine en Alsace, tandis que son frère Selim préfère nager que faire des études.

"Nom" de Constance Debré

Chez Flammarion

La petite-fille du ministre gaulliste Michel Debré signe ici un féroce « Famille, je vous hais », dont voici le programme politique : « Je suis pour la suppression de l'héritage, de l'obligation alimentaire entre ascendants et descendants, je suis pour la suppression de l'autorité parentale, je suis pour l'abolition du mariage, je suis pour que les enfants soient éloignés de leurs parents au plus jeune âge, je suis pour l'abolition de la filiation, je suis pour l'abolition du nom de famille… »

"Seyvos" de Maylis de Kerangal et Joy Sorman

Chez Inculte

Ensemble, elles racontent la submersion, en 1952, du village de Tignes, en Savoie, après la construction d’un barrage hydroélectrique. L’ingénieur Tomi Motz est chargé d’en contrôler les installations.

"Les Apparitions" de Jean-Jacques Schuhl

Chez Gallimard

Il raconte comment, après avoir été hospitalisé à la suite d’une grave hémorragie, il a eu des visions, des « apparitions », qu’il consigne méthodiquement dans ce livre.

"Première personne du singulier" et "Abandonner un chat, souvenirs de mon père" d'Haruki Murakami

Chez Belfond

Un recueil de 8 nouvelles, "Première personne du singulier", et un livre illustré, "Abandonner un chat, souvenirs de mon père". Dans le premier, il flirte avec l’étrange. Et dans le second, il parle pour la première fois de son père, engagé dans la guerre sino-japonaise et la Seconde Guerre mondiale, et traumatisé jusqu’à sa mort, à 90 ans, par les atrocités qu’il avait vécues.

Les conseils des critiques