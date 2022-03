L'incendie de Notre-Dame de Paris ; un pari amoureux dans un café parisien des années 1920 ; le combat juridique contre une entreprise agrochimique ; la course effrénée d'une mère qui cherche à honorer sa situation professionnelle ; le combat d'un jeune sudiste pour les droits civiques américains…

Quels sont les films qui méritent leur ticket en ce moment ? © Getty / Dimitri Otis

"Notre-Dame brûle" de Jean-Jacques Annaud

Le 15 avril 2019, un incendie ravage la cathédrale de Paris. Un mégot est jeté par un ouvrier dans la charpente en réfection, le feu se propage très vite, le toit est en flammes, la flèche de Viollet-le-Duc s’effondre. Le film raconte comment les héroïques soldats du feu vont tout faire pour sauver ce qui peut l’être.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"L’histoire de ma femme" d'Ildiko Enyedi

D’après le roman de Milan Füst. Un capitaine au long cours (Gijs Naber) fait, un jour des années 1920, le pari d’épouser la première femme qui franchira le seuil du café où il se trouve. Et cette femme, c’est Lizzy (Léa Seydoux), une Parisienne qu’il va aimer passionnément, autant qu’il lui est indifférent et qu’elle lui est infidèle…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Goliath" de Frédéric Tellier

Un avocat (Gilles Lellouche) dénonce les effets dramatiques et cancérogènes d’un pesticide produit par une grosse boite agrochimique, pour laquelle travaille un jeune lobbyiste sans scrupules (Pierre Niney). Dans son combat, l’avocat est aidé par une militante d’un collectif anti-pesticide (Emmanuelle Bercot).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"A plein temps" d’Eric Gravel

Julie (Laure Calamy) élève seule ses deux enfants, qu’elle confie à une nounou avant de sauter dans le RER pour aller travailler, comme première femme de chambre, dans un grand hôtel parisien. Une grève des transports la force à trouver des moyens de substitution et courir encore plus. Jusqu’au jour où on lui fait miroiter un poste plus adapté à ses compétences…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Un fils du sud" de Barry Alexander Brown

En 1961, Bob Zellner (Lucas Till), étudiant blanc à Montgomery, dans l’Alabama, se rend à un événement organisé dans une église baptiste afro-américaine. Il y rencontre Ralph Abernathy et Rosa Parks, surnommée la « mère du mouvement des droits civiques », et décide de s’engager à leurs côtés.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"The "housewife" d'Yukiko Mishima

Une femme jeune, qui fut architecte, est devenue une épouse soumise. Un jour, elle rencontre par hasard le garçon qu’elle avait aimé à la fac et qui est atteint d’une maladie incurable. Ils vont s’aimer comme au premier jour et elle va alors avoir envie de tout plaquer et de reprendre son métier d’architecte.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Les conseils des critiques