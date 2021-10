Doit-on se précipiter dans les salles obscures pour voir "Le Dernier duel" de Ridley Scott, "Julie (en 12 chapitres)" de Joachim Trier, "Illusions perdues" de Xavier Giannoli, "Eiffel" de Martin Bourboulon, "L’Homme de la cave" de Philippe Le Guay, "First Cow" de Kelly Reichardt ?

À l'affiche des critiques du Masque & la Plume cette semaine : "Le Dernier duel", "Illusions perdues", "Eiffel", "First Cow", "Julie (en 12 chapitres)"… © Getty / Andresr

Avec vos critiques

Charlotte Lipinska (Vogue)

Michel Ciment (Positif)

Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

Nicolas Schaller (L’Obs)

"Le Dernier duel" de Ridley Scott

En France, au XIVe siècle, le chevalier Jean de Carrouges (Matt Damon) accuse l’écuyer Jacques le Gris (Adam Driver) d’avoir violé sa jeune épouse, Marguerite (Jodie Comer). Ce qui donna lieu au dernier duel judiciaire en France.

"Julie (en 12 chapitres)" de Joachim Trier

Julie (Renate Reinsve, prix d’interprétation à Cannes), bientôt 30 ans, alors qu’elle pense avoir trouvé l’amour avec Aksel, dessinateur BD de 45 ans (Anders Danielson Lie), rencontre le jeune et séduisant Eivind, (Herbert Nodrum).

"Illusions perdues" de Xavier Giannoli

Jeune poète, Lucien de Rubempré (Benjamin Voisin) quitte Angoulême pour se faire un nom dans la capitale. Il choisit le journalisme et découvre une presse vendue à la réclame, où les articles se paient comptant et où l’argent commande aux idées politiques. Avec Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar, Gérard Depardieu, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing et Jean-François Stevenin

"Eiffel" de Martin Bourboulon

Au jeune Gustave Eiffel (Romain Duris), le gouvernement français commande une œuvre spectaculaire pour l’exposition universelle de 1889 à Paris. Il se lance dans la folle aventure après avoir croisé la femme qui fut son amour de jeunesse, Adrienne (Emma Mackey)…

"L’Homme de la cave" de Philippe Le Guay

Jacques Fonzic (François Cluzet) achète une cave à un couple, Simon et Hélène Sandberg (Jérémie Rénier et Bérénice Béjo). L’acheteur prétend vouloir y entreposer ses archives. En fait, il s’y installe. Après enquête, on découvre que Fonzic est un ancien prof d’histoire radié de l’Education nationale, parce qu’il professait des idées négationnistes.

"First Cow" de Kelly Reichardt

First Cow, de Kelly Reichardt. En 1820, un cuisinier juif, Otis Figowitz (John Magaro) et un Chinois, King-Lu (Orion Lee) s’associent pour vendre sur les marchés de l’Oregon des pâtisseries, qu’ils confectionnent avec le lait volé à la vache d’un notable (Toby Jones).

