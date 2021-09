Faut-il se ruer sur "Sans signe particulier" de Fernanda Valadez, "La voix d'Aïda" de Jasmila Zbanic, "La troisième guerre" de l’italien Giovanni Aloï, "La proie d’une ombre" de David Bruckner, "Tout s’est bien passé" de Francois Ozon, ou "Stillwater" de Tom McCarthy ? L'avis des spécialistes.

Qu'aller voir au cinéma cette semaine ? © Getty / Dimitri Otis

Vos critiques au rendez-vous :

Charlotte Lipinska (Vogue)

Eva Bettan (France Inter)

Jean-Marc Lalanne (Inrockuptibles)

Michel Ciment (Positif)

"Stillwater" de Tom McCarthy

Venu de Stillwater (Oklahoma), Bill Baker (Matt Damon) débarque à Marseille pour essayer de faire sortir de la prison des Baumettes sa fille Alison (Abigail Breslin), condamnée pour un meurtre qu'elle jure n’avoir pas commis. Bill va pouvoir compter sur l'aide de Virginie (Camille Cottin), qui trouve en lui le père qu’elle n’a pas.

"Tout s’est bien passé" de Francois Ozon

Un homme de 85 ans, André (André Dussollier), est victime d’un AVC. Quand il se réveille à l’hôpital, très diminué, il demande à une de ses deux filles, Emmanuèle (Sophie Marceau), de l’aider à en finir et de trouver, en Suisse, l’adresse où se pratique le suicide assisté.

"La proie d’une ombre" de David Bruckner

Beth (Rebecca Hall), dont le mari vient de mourir, se retrouve seule dans la belle la maison qu'il avait construite pour eux au bord d’un lac. La nuit, elle est hantée par des cauchemars et des questions sans réponses.

"La troisième guerre" de l’italien Giovanni Aloï

Trois soldats de l’opération Sentinelle marchent dans les rues et les métros parisiens : Léo (Anthony Bajon), Hicham (Karim Leklou) et Yasmine (Leïla Bekhti), leur supérieure. Ils sont sommés de ne jamais intervenir, même lorsqu’ils sont témoins d’une agression ou d’un vol à l’arraché. Ce sont des militaires confrontés à une guerre invisible.

"La voix d'Aïda", de Jasmila Zbanic

A Srebrenica, en juillet 1995, quand la ville fut assiégée par les forces serbes, une femme, Aïda (Jasna Duricic), interprète pour les Casques Bleus, fait tout pour mettre son mari et deux fils à l’abri, dans le camp de l’ONU assailli par la population.

"Sans signe particulier", de Fernanda Valadez

Une femme, Magdalena, sans nouvelles de son fils parti rejoindre en bus la frontière avec les Etats-Unis, marche sur ses traces et rencontre un homme qui a été expulsé des Etats-Unis et rentre au Mexique pour retrouver sa mère et son village.

Nos conseils