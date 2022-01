À rajouter sur vos étagères (ou pas) : "Connemara" de Nicolas Mathieu, "Le Grand monde" de Pierre Lemaître, "Le Pain perdu" d'Edith Bruck, "La fille parfaite" de Nathalie Azoulai et "Une sortie honorable" d'Eric Vuillard.

Quels nouveaux livres méritent une place dans votre biliothèque ? © Getty / Westend61

Elisabeth Philippe (L’Obs)

Patricia Martin (France Inter)

Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Connemara" de Nicolas Mathieu

▶︎ Chez Actes Sud

Hélène, bientôt 40 ans, vit à Nancy après avoir travaillé à Paris dans un cabinet de consulting. Christophe, lui, n’a jamais quitté la Lorraine où il a grandi sans se soucier de réussite. Leur histoire se déroule en 2017, à la veille d’une élection présidentielle, dans une France rythmée ici par "Les lacs du Connemara" de Michel Sardou.

"Le Grand monde" de Pierre Lemaître

▶︎ Chez Calmann-Lévy

En 1948, la famille Pelletier est installée à Beyrouth, où le patriarche a transformé une modeste savonnerie en « fleuron de l’industrie libanaise ». Deux fils partent pour Paris et le troisième pour Saigon, où il est employé à l’Agence des Monnaies et va devenir ce qu’on appelle aujourd’hui un lanceur d’alerte.

"Le Pain perdu" d'Edith Bruck

▶︎ Chez Sous-Sol

Aujourd’hui âgée de 90 ans, Edith Bruck est née dans un village de Hongrie. Elle avait 13 ans quand elle en fut chassée avec sa famille en 1944, parquée dans un ghetto puis déportée à Auschwitz, avant d’être transférée à Dachau. Elle survécut, partit à 16 ans pour le jeune Etat d’Israël, et finit par s’installer en 1954 en Italie, qui sera désormais sa nouvelle patrie.

"La Fille parfaite" de Nathalie Azoulai

▶︎ Chez POL

Adèle s’est pendue chez elle. Mathématicienne, elle avait 46 ans, un mari aimant, un jeune fils. Son amie Rachel s’interroge. Elle se souvient qu’autrefois, les deux lycéennes s’étaient partagé le savoir : les sciences pour Adèle, d’origine modeste, les lettres pour Rachel, d’origine bourgeoise. Ce roman est l’histoire de leur amitié.

"Une sortie honorable" d'Eric Vuillard

▶︎ Chez Actes Sud

Un récit sur la guerre d'Indochine, où les premières puissances d’alors, la France et les Etats-Unis, ont perdu contre un tout petit peuple, les Vietnamiens. Le livre s’ouvre avec des extraits d’un guide de voyage sur l’Indochine paru en 1923 et se termine par la prise de Saigon, en 1975, par l’armée populaire vietnamienne et le départ des Américains.

