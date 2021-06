"Les 2 Alfred" de Bruno Podalydès, "La nuée" de Just Philippot, "Minari" de Lee Isaac Chung, "Cruella" de Craig Gillespie, "Médecin de nuit" de Elie Wajeman et "Ibrahim" de Samir Guesmi valent-ils leur ticket d'après nos chers critiques ?

Avec vos critiques

Charlotte Lipinska (Vogue)

Jean-Marc Lalanne (Les Inrockuptibles)

Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

Eric Neuhoff (Le Figaro)

"Les 2 Alfred" de Bruno Podalydès

Alexandre (Denis Podalydès) est chômeur et a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de leurs deux enfants et être autonome financièrement. Il est pris à l’essai dans une start-up, The Box, où, si on ne veut pas être licencié, il ne faut pas avoir d’enfants, et il rencontre Arcimboldo (Bruno Podalydès), le roi des petits boulots sur applis.

"La nuée" de Just Philippot

Virginie (Suliane Brahim) élève seule ses deux enfants et porte à bout de bras son exploitation agricole, qui périclite. Pour la sauver, elle se lance dans l’élevage des sauterelles, lesquelles adorent le sang humain…

"Minari" de Lee Isaac Chung

Une famille – Jacob, Monica, leur fille et leur fils – débarque dans un champ de l’Arkansas pour habiter un mobil home. Le père décide de cultiver son champ et d’y faire pousser des légumes. La grand-mère (Yuh-Jung Youn, qui a reçu un Oscar pour ce rôle), venue rejoindre sa famille, a plutôt l’idée de planter, au bord d’un étang, des graines de minari (du cresson).

"Cruella" de Craig Gillespie

Bien avant « les 101 Dalmatiens », Estella (Emma Stone) veut se faire un nom dans la mode. Elle est remarquée par la baronne von Hellman (Emma Thompson), jusqu’au jour où Estella, qui comprend que la baronne n’est pas étrangère à la disparition de sa mère, va se métamorphoser en Cruella d’enfer…

"Médecin de nuit" de Elie Wajeman

Mickaël (Vincent Macaigne) est médecin de nuit dans des quartiers parisiens difficiles de Paris, où il vient en aide aux toxicomanes. Il est entraîné par un cousin pharmacien (Pio Marmaï) dans un trafic de fausses ordonnances de Subutex, mais aussi tiraillé entre sa femme et sa maîtresse (Sara Giraudeau).

"Ibrahim" de Samir Guesmi

Ibrahim (Abdel Bendaher) est le fils d’Ahmed (Samir Gesmi), écailler dans une brasserie de l’Opéra. Quand Ahmed va devoir régler, non pas la prothèse dentaire dont il a besoin, mais la note d’un vol commis par son fils, ce dernier va s’employer à réparer sa faute...

Les conseils de vos critiques