"Le Lièvre" de Frédéric Boyer, "Les terres promises" de Jean-Michel Guenassia, "La marge d’erreur" de Nicolas Rey, "Les possibles" de Virginie Grimaldi, "Voyages en France" de Robert Louis Stevenson ont-ils séduit les critiques du Masque & la Plume ?

Frédéric Boyer, Nicolas Rey, Virginie Grimaldi, Robert Louis Stevenson au programme du Masque & la Plume cette semaine © Getty / kupicoo

Avec vos critiques

Patricia Martin (France Inter)

Michel Crépu (NRF)

Jean-Claude Raspiengeas (La Croix)

Arnaud Viviant (Transfuge)

"Le Lièvre", de Frédéric Boyer

▶︎ Chez Gallimard

Un homme qui approche la soixantaine et a traversé plusieurs deuils se confie à un étrange thérapeute, qu’il appelle le « chaman ». Il se souvient du petit garçon de 11-12 ans qu’il a été au début des années 70 et d’une chasse au lièvre…

"Les Terres promises", de Jean-Michel Guenassia

▶︎ Chez Albin Michel

Entre 1964 et 2007, la bande des « Incorrigibles optimistes » sillonne le monde, Israël, Algérie, URSS, et traverse la grande Histoire, de la décolonisation à la chute du bloc soviétique.

"La marge d’erreur", de Nicolas Rey

▶︎ Au Diable Vauvert

Gabriel Salin, qui est journaliste, apprend à 47 ans qu’il a un cancer et n’en a plus pour longtemps. Il regarde des séries, se shoote aux anxiolytiques et tombe amoureux de sa très séduisante voisine, Diane, 36 ans.

"Les possibles", de Virginie Grimaldi

▶︎ Chez Fayard

Juliane, mère d’un petit garçon, accueille chez elle son père, dont la maison a brûlé et qui perd la boule, se ruine au téléachat, écoute du hard rock et met des posters d’indiens au mur.

"Voyages en France", de Robert Louis Stevenson

▶︎ Chez Arthaud

Un an avant son fameux « Voyage avec un âne dans les Cévennes » (1879), l’écrivain écossais a effectué un « Voyage en canoë sur les rivières du Nord », entre Anvers et Pontoise, en suivant l’Escaut, la Sambre et l’Oise.

Les conseils de vos critiques