Que penser de "Présidents" d'Anne Fontaine, de "Benedetta" de Paul Verhoeven, d'"Annette" de Leos Carax, de "Désigné coupable" de Kevin McDonald, de "Bergman Island" de Mia Hansen-Love, et du "Procès de l'herboriste" d'Agnieszka Holland ?

Salle obscure © Getty / Maria Luisa Corapi

Avec vos chers critiques

Eva Bettan (France Inter)

Pierre Murat (Télérama)

Xavier Leherpeur (7ème Obsession)

Michel Ciment (Positif)

"Présidents", d'Anne Fontaine

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Il espère un retour sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de faire équipe avec lui...

Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier

"Benedetta", de Paul Verhoeven

Au XVIIème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs.

Avec : Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre

ECOUTER | Virginie Efira : "Toutes les héroïnes de Verhoeven ne laissent pas le terrain sexuel aux hommes seuls"

"Annette", de Leos Carax

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

ECOUTER | Leos Carax en ouverture, le réalisateur, invité de Boomerang

"Désigné coupable", de Kevin McDonald

Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable.

"Bergman Island", de Mia Hansen-Love

Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs avancent, et au contact des paysages sauvages de l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…

ECOUTER | Mia Hansen-Løve au pays d’Ingmar Bergman dans l'émission L'Heure bleue

"Le Procès de l'herboriste", d'Agnieszka Holland

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales. Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres, les Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre. Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit alors prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès.

Les films conseillés par vos critiques