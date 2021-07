Le débat monte sur l’obligation vaccinale contre le virus au moment où l’essor du variant Delta se double du ralentissement des injections. Ce débat présent dans plusieurs pays est complexe: le sanitaire entre en conflit avec le droit, avec la cohésion sociale en jeu. C’est le monde d’après.

La première option, c’est la coercition : vaccination obligatoire, pour atteindre les 75 à 80% de la population vaccinée, garantie de l’immunité collective. Très rares sont les États à l’appliquer : le Vatican ; le Tadjikistan en Asie Centrale ; et l’Arabie Saoudite à partir du 1er août dans une formule indirecte qui se résume par la formule

« pas de vaccin, pas de boulot »

Ensuite, il y a la version ‘allégée’ : l’obligation uniquement pour les soignants. En vigueur en Italie depuis le mois de mai. Programmée pour l’automne en Australie et au Royaume-Uni. Partiellement appliquée en Russie ou au Kazakhstan. Mais là encore, la liste est réduite. On n’y trouve même pas des régimes familiers des mesures autoritaires comme la Chine ou le Viet-Nam.

Pourquoi ? Il y a plusieurs raisons.

Et de 1, le débat est prématuré dans tous les pays qui n’ont pour l’instant qu’un accès limité aux vaccins.

Et de 2, l’obligation vaccinale soulève des risques juridiques : elle entre en contradiction avec la liberté individuelle de disposer de son corps. Et si jamais des effets secondaires apparaissaient à l’avenir, les procès se multiplieraient . Les Etats ne sont pas prêts à courir ce risque.

. Les Etats ne sont pas prêts à courir ce risque. Enfin, et de 3, les conséquences sanitaires peuvent être contreproductives : déclencher par effet boomerang, un rejet de tous les vaccins, par résistance à la coercition.

La pression du civisme

Donc si on ne peut pas forcer, il ne reste que la persuasion. C’est la deuxième option : le code social dominant rend la vaccination incontournable. Vos proches, vos amis, vos collègues, les pouvoirs publics, tous disent la même chose : vaccinez-vous.

Il est frappant de constater que les pays à fort taux de vaccination sont souvent caractérisés par un civisme fort. Où le collectif existe autour de certaines valeurs, par-delà les désaccords. L’exemple flagrant, c’est Israël. Le succès de la vaccination doit beaucoup à l’efficacité de son organisation, mais aussi à la solidité du collectif.

Ce civisme explique aussi sans doute que le Royaume-Uni, les pays scandinaves, le Canada, la Belgique, possèdent aujourd’hui des taux de vaccination de 10 voire 20 points supérieurs à celui de la France : 71% de primo-vaccinés au Québec.

Il y a une variante de cette formule de la pression sociale : ce sont les pays où la population accepte très majoritairement que des sanctions soient imposées aux personnes non vaccinées. Elles ne sont pas contraintes d’accepter les injections, mais leurs mouvements sont limités : pas d’accès aux loisirs, au cinéma, au restaurant. C’est le cas en Irlande, en Autriche, au Danemark.

Mais c’est une discrimination, qui va à l’encontre de l’égalité de tous devant la loi. Il y a donc, là aussi, un risque juridique.

Le risque de fortes tensions sociales

La France, à l'inverse, fait partie de ces pays où le civisme est très relatif, et la cohésion sociale très fissurée.

Le débat sur l’obligation vaccinale pourrait donc accroitre les tensions sociales entre vaccinés et non vaccinés. Les premiers (les vaccinés) ne sont pas disposés à accepter de nouvelles restrictions potentiellement provoquées par une résurgence épidémique due à l’attitude des seconds (les non vaccinés).

Plusieurs lignes de fracture pourraient se creuser.

Entre jeunes et moins jeunes (les 20/40 ans sont les moins vaccinés et les plus concernés par la remontée des cas) : ça promet quelques empoignades estivales dans les repas de famille.

Entre populations pauvres et marginalisées et populations plus aisées et désireuses de circuler : les premières restent souvent à l’écart des campagnes de vaccination, les secondes veulent renouer avec le tourisme.

Et puis aussi bien sûr entre antivaccins et pro-vaccins. Dans la première catégorie, on retrouve les extrêmes complotistes et souvent les radicaux religieux.

Un exemple révélateur : les États-Unis. Les États du Sud, souvent baignés d’obscurantisme évangélique, sont très en retard sur la vaccination : 40% en Louisiane, en Alabama, dans le Mississippi, contre 75% en Californie.

Comment éviter d’accentuer les divisions sociales tout en poussant à la vaccination ? Pas simple. Au Canada, aux États-Unis, on teste des solutions originales : des cadeaux en contrepartie de l’injection. Une bière gratuite dans le New Jersey, une entrée pour un match de baseball à New-York, une visite du circuit de Formule 1 à Montréal.

Tout ça parait farfelu. Mais si ça permet d’éviter les tensions sociales, ça n’est pas si absurde que ça.