C’était il y an : l’assaut des partisans de Trump contre le Capitole à Washington, pour empêcher la validation de la victoire de Biden. Un an après, Joe Biden a de nouveau dénoncé les mensonges de Donald Trump; et un an après, le parti de l’ancien président est devenu encore plus trumpiste que lui.

Un an après, le Capitole a retrouvé le calme mais l'atmosphère est crépusculaire sur la démocratie américaine © AFP / Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ceux qui voyaient en Trump une parenthèse de l’Histoire en sont pour leurs frais.

Si la politique était rationnelle, Trump appartiendrait au passé : non seulement il a perdu, mais il a couvert voire encouragé une ébauche de coup d’État. En démocratie, ça devrait suffire à l’enterrer. Mais c’est l’inverse qui s’est produit : le Trumpisme est plus alerte que jamais. En 12 mois, le parti républicain s’est « trumpisé » à vitesse accélérée.

Première évolution marquante : il a mis la barre à droite. Très à droite. Porté par une nouvelle génération d’élus, citons Ron DeSantis de Floride, Josh Hawley du Missouri, Kristi Noem du Dakota : ils ont même dépassé sur sa droite l’ancien patron de l’aile dure du parti, Ted Cruz.

Tous défendent un corpus idéologique ultraconservateur :

Contre l’avortement : près de 24 Etats ont adopté ou préparent des lois limitant strictement l’IVG et espèrent que la Cour Suprême, avant l’été, va abolir le célèbre arrêt Roe contre Wade qui autorise l’avortement aux Etats-Unis.

Contre l’immigration et même les immigrants déjà présents aux Etats-Unis : on est proche de théories racistes sur la pureté ethnique ;

Pour le port d’armes évidemment et pour les théories souvent obscurantistes des églises évangéliques.

On est très loin du conservatisme à la Ronald Reagan. Plus proche des théories de l’extrême droite européenne à la Zemmour sur le prétendu « sauvetage » de la civilisation occidentale.

Ultra-conservatisme et atteintes à l’État de droit

Vient ensuite le problème central: une adhésion massive aux mensonges de Trump ! Les positionnements idéologiques c’est une chose. Saper les fondements de la démocratie c’est autre chose.

Or un an après l’assaut contre le Capitole, non seulement le parti républicain n’a pas rejeté les « vérités alternatives » de Trump, mais il les a faites siennes. Comme s’il préparait le démantèlement de l’État de droit.

C’est d’abord la légitimation de la violence. Plus d’un électeur républicain sur 2 estiment que la violence contre le gouvernement peut être justifiée. Les gouverneurs du Texas et de l’Oklahoma mettent en place des unités militaires qui leur sont directement rattachées. Et les milices d’extrême droite comme les Proud Boys ont toujours pignon sur rue.

C’est ensuite le soutien apporté aux affirmations sans preuve de Trump sur « l’élection volée ». Résultat : seulement un quart des électeurs républicains considèrent Biden comment légitimement élu. C’est vertigineux.

Et puis surtout, il y a toute cette entreprise en cours pour détricoter le droit de vote et les instances de supervision électorale. Plus de 19 États à majorité républicaine cherchent à limiter l’accès aux urnes pour les minorités latino et afro-américaine, favorables aux démocrates.

Et plusieurs de ces États cherchent à modifier le processus de certification des résultats : il ne relèverait plus de fonctionnaires assermentés mais d’élus partisans libres de proclamer le résultat qui leur convient. C’est la mise en œuvre concrète de ce que Trump n’a pas réussi à faire il y a un an. Le tripatouillage électoral qui signe les dictatures.

Trump potentiellement dépassé par le Trumpisme

A première vue, évidemment, c’est tout bénef pour Trump lui-même. Il semble tenir le parti républicain à sa botte, il l’a converti à ses lubies, il est toujours perçu comme le messie par son électorat. Et il s’apprête à lancer son propre réseau social qu’il a baptisé Truth, la vérité.

Mais la réalité est plus complexe. Le Trumpisme est peut-être en train de dépasser Trump, un peu comme Frankenstein échappe au savant fou qui l’a créé.

D’une part, le parti est en donc en train de se doter d’un corpus idéologique plus articulé, plus précis que celui de Trump dont le slogan s’est toujours limité à « le programme c’est moi, qui m’aime me suive ». D’autre part, Donald Trump aura 78 ans (c’est beaucoup) pour la prochaine présidentielle en 2024 et il a plusieurs enquêtes judiciaires et parlementaires aux basques, notamment l’enquête sur l’assaut contre le Capitole.

Tout ça pour dire qu’après les élections de mi-mandat à l’automne prochain, la nouvelle génération du parti peut très bien être tentée de se débarrasser de la figure tutélaire de Trump, tout compte fait encombrante. D’autant qu’on peut le prendre par tous les bouts, Trump a perdu.

Après un an au pouvoir, c’est peut-être finalement ça le grand échec de Biden : pas l’inflation, pas la difficulté à enrayer la pandémie, pas le retrait chaotique d’Afghanistan.

Non. C'est plutôt l’incapacité à réconcilier le pays. Et à empêcher que le Trumpisme ne survive à Trump. Avec le risque que ça comporte pour la démocratie.