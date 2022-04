Le ministre des affaires étrangères ukrainien est à Bruxelles pour un sommet de l’Otan. Il est arrivé avec un message simple : « des armes, des armes, des armes ». Après 6 semaines de guerre le débat monte dans les pays Occidentaux : faut-il livrer des armes plus offensives aux Ukrainiens ?

Le premier tournant s’est déjà produit. Et il ne faut pas le minimiser.

Jusqu’à présent, l’Union Européenne n’avait jamais livré ou financé des armes létales à un pays étranger.

Le Rubicon a donc été franchi une première fois puisque les livraisons à l’Ukraine sont massives depuis un mois et demi : livraison d’armes dites défensives.

Les plus emblématiques sont les missiles sol-air et les missiles antichars : les Javelin, les Stinger, les NLAW, livrés par milliers par les Etats-Unis, l’Allemagne, ou le Royaume-Uni.

Sans oublier quelques missiles Milan fournis par la France. Et aussi des S300. Ou des drones turcs ou américains.

L’objectif est toujours le même : arrêter la progression des chars et les attaques d’avions ou d’hélicoptères à basse altitude.

Il faut y ajouter des livraisons de véhicules blindés, de mitrailleuses, de pistolets, de cartouches, de gilets pare-balles, d’appareils de vision nocturne.

Et puis aussi du partage d’intelligence sur les positions russes, via les observations satellitaires. Et des opérations de réparation des armes endommagées lors du premier mois de combat.

L’affaire est donc significative et semble bien coordonnée entre les différents pays occidentaux.

Même s’il est impossible d’avoir tous les détails sur ces livraisons d’armes : le sujet reste relativement opaque, en France en particulier.

Des armes offensives pour battre Poutine

Mais on parle donc d’armes défensives pour enrayer l’agression russe. Et le débat, désormais, c’est d’envisager des armes offensives.

Franchir une 2ème fois le Rubicon.

Livrer des armes qui permettent aux Ukrainiens de contre-attaquer. Des chars. Des missiles plus longue portée. Des avions évidemment. On se souvient de la proposition polonaise de livrer, via l’Allemagne, des Mig 29.

Des voix s’élèvent pour plaider dans ce sens, par exemple le cinéaste Romain Goupil dans une tribune publiée cet après-midi par Le Monde.

Le raisonnement repose sur trois types d’argument.

Primo, il ne faut pas laisser aux Russes dicter le tempo de la guerre. Il faut donner à l’Ukraine les moyens de choisir sa stratégie, ses théâtres d’opération, faire reculer Moscou. C’est l’argument militaire.

Secundo, l’argument psychologique : envoyer un message à Vladimir Poutine. Lui montrer qu’il se trompe en regardant les Européens d’un œil condescendant. En les prenant pour des lâches et des faibles, héritiers des « Munichois » lors de l’abandon à Hitler de la Tchécoslovaquie en 1938.

Enfin tertio, l’argument géopolitique. Il faut arrêter Vladimir Poutine, il est trop dangereux.

S’il parvient à conquérir ne serait-ce qu’une partie de l’Ukraine, il ne s’arrêtera pas là et menacera l’Europe tout entière. Parce qu’il est désormais animé par un délire conquérant et une volonté d’abattre l’Occident.

Il faut donc armer massivement l’Ukraine pour infliger une défaite à Poutine. Inutile de discuter avec lui. Le sanctionner économiquement ne sert à rien. Il faut le combattre militairement.

Le risque de l'engrenage

Mais ça c’est tout de même très risqué !

Et c’est pour ça qu’officiellement en tout cas, c’est toujours une ligne rouge : pas question pour l’Occident de fournir à l’Ukraine des armes offensives, des avions en particulier.

Là encore, plusieurs arguments viennent étayer ce raisonnement.

Militairement, s’il y a davantage d’armes, le risque est élevé qu’il y ait davantage de morts, comme dans un effet mécanique. Il faut se méfier des va-t’en guerre. Livrer des armes offensives, c’est prendre le risque d’apparaître comme cobelligérants, parties au conflit. Et servir sur un plateau un alibi à Poutine pour élargir la guerre à tout le continent européen : l’engrenage. Il faut garder un canal de discussion avec le Kremlin pour trouver une porte de sortie, pas acculer Poutine, parce qu’alors il n’aurait plus rien à perdre et serait prêt commettre le pire : chimique, biologique, nucléaire.

Arbitrer entre ces deux raisonnements est difficile. Parce que le choix dépend en partie de l’analyse que l’on fait de la personnalité de Poutine.

Et en même temps cet arbitrage peut s’avenir déterminant pour l’avenir de toute l’Europe.

A court terme, on peut aussi assister à une variante non officielle, un peu hypocrite : livrer des armes offensives mais sans le dire vraiment. La République Tchèque livre déjà des chars, qui sont bien des armes offensives.

Et il y a peut-être aussi d’autres initiatives de ce genre, plus discrètes.

Mais ça n’est pas tenable à moyen terme : il faudra bien se décider à assumer une position.