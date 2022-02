La France et ses partenaires européens ont donc décidé de retirer leurs troupes du Mali. Mais ce spectaculaire échec militaire et politique ne doit pas faire oublier une autre annonce sur l’Afrique, lors du sommet entre l’Europe et les pays africains à Bruxelles : un nouveau partenariat ambitieux.

Un centre de vaccination à Johannesburg: l'Afrique ne compte que 11% de vaccinés © AFP / LUCA SOLA / AFP

Sur le papier, c’est séduisant. La bande annonce du film donne envie.

Les belles formules sont de sortie : « nouvelle donne », refondation, partenariat d’égal à égal, etc.

Et le tout avec du beau linge à Bruxelles : les dirigeants européens (dont Emmanuel Macron qui préside actuellement le Conseil de l’Union) et 40 dirigeants africains.

C’est quoi l’idée ? Et bien précisément, le jour de l’annonce du retrait des soldats de Barkhane du Mali, l’idée c’est de faire de tout sauf du militaire.

De la santé : l’Europe promet la livraison d’un milliard de vaccins à l’Afrique, et des moyens pour créer des usines de fabrication du vaccin sur le sol africain, au Sénégal, en Afrique du Sud, au Ghana.

De l’éducation, du numérique. De la fibre optique, des câbles électriques. Des routes. Des ingénieurs.

Le tout dans le cadre du projet « Global Gateway » annoncé par Bruxelles : sur les 300 milliards de ce plan de développement d’infrastructures, la moitié doit aller à l’Afrique.

Et tout ce discours, il s’inscrit dans la droite ligne des propos tenus par Emmanuel Macron depuis 5 ans.

Depuis son discours de Ouagadougou où il avait voulu sonner le glas de la vieille Françafrique, et souhaité s’adresser d’abord aux sociétés civiles africaines, aux étudiants, aux entrepreneurs.

Il y a donc là une cohérence. Et aussi un intérêt bien compris : l’Afrique c’est le partenaire naturel de l’Europe à sa frontière Sud.

Insécurité, corruption et lenteur

Il y a de quoi être dubitatif. Les écueils sont nombreux.

Le premier, et là on en revient indirectement au retrait des soldats de Barkhane, c’est l’insécurité. Pas vraiment propice au développement de projets économiques.

Le terrorisme islamiste se développe au Sahel et menace les pays voisins, la piraterie demeure un fléau dans le golfe de Guinée, et le trafic d’êtres humains, de migrants, reste florissant vers la Libye.

Le deuxième écueil, c’est la gouvernance, l’état douteux des régimes politiques dans de nombreux pays du continent.

Ce n’est pas le tout de financer des projets, encore faut-il que l’argent arrive à destination, sur le terrain, sans tomber entre temps dans la poche de dirigeants corrompus, militaires ou civils.

Et ces derniers temps, question gouvernance, c’est pas la joie. Putschs militaires en série, du Mali au Burkina en passant par la Guinée ou le Soudan (même si tous ne sont pas comparables).

Tripatouillages constitutionnels, au Tchad ou en Côte d’Ivoire. Arrestations d’opposants, au Bénin ou au Sénégal. Faites votre choix.

Troisième écueil : l’image sur le continent africain des Européens et des Français en particulier.

A la fois soupçonnés de néo-colonialisme (en particulier en raison des présences militaires) et montrés du doigt pour la lenteur de leurs processus administratifs : entre le moment où un projet est annoncé et le moment où il arrive vraiment sur le terrain, il peut se passer une éternité.

Exemple : les livraisons de vaccins.

Chine omniprésente et Europe velléitaire

Et puis il y a aussi des rivaux.

La Turquie, l’Inde, la Russie.

Et surtout, on le sait, la Chine. En 20 ans, elle a multiplié ses échanges commerciaux avec l’Afrique, par… 20 ! Plus de 10.000 entreprises africaines sont dirigées ou financées par des Chinois.

Pékin construit des routes, des stades, des chemins de fer et a ouvert plus de 60 Instituts culturels.

Depuis 2 ou 3 ans, les investissements ont ralenti, mais l’image économique de la Chine reste forte sur le sol africain, et puis le régime de Pékin est peu regardant sur les pratiques des potentats du continent.

Donc oui il y a des concurrents.

Mais le principal rival de l’Europe en Afrique, c’est elle-même.

Parce que les beaux discours sur la fin de la condescendance et la « nouvelle donne », on y a déjà eu droit à plusieurs reprises. Décréter un changement de logiciel ne suffit pas. Il faut surtout le faire.

Sinon, c’est même pire : ça crée de la frustration. Après une bande annonce réussie, un film décevant.

Aujourd’hui la coïncidence entre l’annonce de ce nouveau partenariat et l’annonce du retrait militaire du Mali est saisissante.

Et après tout, c’est peut-être un signe. Une invitation à se saisir de ce retrait pour en faire un atout.

Arrêter une bonne fois pour toutes de regarder l’Afrique d’abord en termes de sécurité, en termes militaires post-coloniaux.

Et se décider à y voir plutôt, un partenaire commercial, un marché gigantesque de 54 pays et bientôt 1 milliard et demi d’habitants.