Ce sera l’un des grands enjeux internationaux de l’année à venir : la nouvelle guerre froide entre la Chine et la Russie d’un côté, et les Etats-Unis et leurs alliés de l’autre, pourrait bien continuer de s’aggraver.

En 2022, l’axe Pékin-Moscou va se renforcer © AFP / AFP

Les Jeux Olympiques d’hiver prévus en Chine dans un peu plus d’un mois serviront de théâtre à cet affrontement. Tandis qu’à l’initiative des Etats-Unis, plusieurs pays – Australie, Canada, Royaume-Uni, Japon – ont décidé de boycotter diplomatiquement ces J.O., Vladimir Poutine a annoncé qu’il serait bien présent à Pékin. Le chef du Kremlin aura même l’honneur d’être le premier dirigeant étranger reçu par Xi Jinping depuis le début de la pandémie. Le président chinois, qui vit reclus à Pékin depuis deux ans, a préféré faire l’impasse sur plusieurs grands rendez-vous internationaux (COP26, sommet du G20), quitte à se couper du monde au moment où le régime chinois se referme et se durcit.

A Pékin, les deux dirigeants vont profiter de l’occasion pour mettre en scène leur bonne entente, alors que leurs régimes respectifs font plus que jamais l’unanimité contre eux sur la question du respect des droits de l’homme. La liste des griefs est longue comme le bras. Côté chinois : on peut citer le traitement des Ouighours, la reprise en main brutale de Hong Kong ou l’affaire de la joueuse de tennis disparue Peng Shuai. Et côté russe : la chasse aux opposants (le plus célèbre étant Alexei Navalny), la dissolution de l’ONG emblématique Memorial, ou encore le soutien au régime autoritaire d’Alexandre Loukachenko en Biélorussie.

Mais au cœur des tensions actuelles figurent surtout deux dossiers brûlants : Taiwan et l’Ukraine. Deux terrains sur lesquels Pékin et Moscou veulent absolument marquer leur empreinte quitte à laisser planer la menace d’une invasion militaire. Taiwan, l’île aux 23 millions d’habitants, redoute de longue date de se faire avaler par l’ogre chinois. Le discours martial employé ces derniers mois par les autorités chinoises a rendu la question plus brûlante. Désormais Taiwan se prépare au pire, et les Etats-Unis ont dû réaffirmer leur promesse de lui venir en aide militairement le cas échéant. Reste à savoir si la Chine prendra le risque d’un conflit ouvert avec Washington pour mettre au pas cette île qui lui échappe.

Plus proche de nous, l’Ukraine pourrait être un autre point de tension « Est/Ouest » en 2022, pour reprendre un vocabulaire digne de l’URSS. La Russie a massé ces dernières semaines des dizaines de milliers de soldats à la frontière. Vladimir Poutine ne veut pas de l’OTAN aux portes de son pays. A ses yeux, il en va de l’honneur et de la sécurité des Russes. Simple démonstration de force ou véritable menace ? L’hypothèse d’une offensive militaire est désormais prise très au sérieux par les observateurs, même si le chef du Kremlin semble vouloir laisser la porte ouverte à des négociations. Un entretien téléphonique avec Joe Biden est d’ailleurs prévu ce soir, avant une rencontre en tête à tête Biden-Poutine ce sera le 10 janvier à Genève.

Face à cette montée des tensions, les Occidentaux cherchent la réponse adaptée. A Washington, le retour des démocrates à la Maison Blanche après les années Trump a indéniablement marqué un tournant. Mais depuis un an, Joe Biden s’est contenté de remettre en avant certains principaux moraux et de redonner un peu plus de lisibilité à l’action internationale des Etats-Unis. Le sommet virtuel sur la démocratie organisé le mois dernier à l’initiative de Washington visait justement à présenter un front uni face à ces régimes autoritaires. Si l’idée était d’agacer Pékin et Moscou, on peu dire que l’objectif est rempli !

Mais les Etats-Unis ne semblent plus en mesure de mobiliser leurs alliés aussi facilement qu’autrefois. Les dissentions au sein de l’OTAN n’aident pas. C’est un vrai test de crédibilité pour les Occidentaux, sur leur capacité à taper du poing sur la table et à paraitre crédibles face à des régimes qui ne jurent que par la manière forte. Faut-il pour autant craindre un embrasement en 2022 ? La Chine comme la Russie ont-elles intérêt à déclencher un conflit armé ? N’y a-t-il pas surtout, au delà des bruits de botte et des coups de menton, une bonne part de bluff, d’intimidation, de volonté de marquer son territoire pour renforcer sa zone d’influence ? C’est une lecture plus optimiste. Osons faire un vœu pour 2022 : que cette nouvelle guerre froide qui s’annonce reste froide. Ce serait un moindre mal !