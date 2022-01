La France ne sera pas la seule à voter cette année. De nombreuses élections sont prévues en 2022. Arrêtons-nous sur quatre d’entre elles, au Brésil, en Hongrie, en Inde et aux États-Unis. Avec un point commun : à chaque fois un test pour le populisme « illibéral ».

Le président d'extrême droite Jair Bolsonaro, ici le 9 décembre dernier, a dû être hospitalisé à l'aube d'une année électorale sous tension au Brésil © AFP / EVARISTO SA / AFP

Oui, je sais, ça parait dingue pour un Français mais nous ne sommes pas au centre du monde.

Commençons par le Brésil, avec le scrutin le plus attendu de l’année, en tout cas le plus électrique, le plus tendu, le plus polarisé. Présidentielle prévue le 2 octobre pour le 1er tour, le 30 octobre pour le 2nd. Et le géant d’Amérique du Sud se dirige vers un face à face entre deux hommes que tout oppose, deux visions antagonistes de la société.

D’un côté, l’actuel président d’extrême droite Jair Bolsonaro, 66 ans, d’ailleurs hospitalisé depuis ce matin pour une nouvelle occlusion intestinale. Bolsonaro l’obscurantiste et sa gestion calamiteuse de la pandémie, officiellement plus de 620.000 morts au Brésil (le bilan réel est sans doute beaucoup plus lourd). Bolsonaro soutenu par l’armée, les milieux financiers, l’agrobusiness, l’électorat évangélique.

Face à lui, selon tout probabilité, l’icône de la gauche brésilienne : l’ancien syndicaliste et ancien président de 2003 à 2010, Lula, 76 ans, blanchi par la justice. Même si les enquêtes d’opinion sont d’une fiabilité relative au Brésil, Lula part ultra favori, entre 10 et 20 points d’avance pour l’instant dans les sondages. Et aucun troisième larron ne parvient à s’imposer.

2022 peut donc voir la fin de Bolsonaro, le Trump des Tropiques.

Soit dit en passant, en cas de victoire de Lula, la gauche sud-américaine peut espérer un grand Chelem, puisque la Colombie en mai prochain, après le Chili, le Pérou et l’Argentine depuis 15 mois, peut également basculer à gauche.

Un rival face à Orban

Autre dirigeant populiste en situation délicate, le hongrois Viktor Orban. Ça va venir plus vite : élections législatives prévues en avril, la date précise reste incertaine. Et là ça s’annonce serré.

Orban, au pouvoir depuis 2010, réélu en 2014 et 2018, brigue un 4ème mandat consécutif avec son parti le Fidesz. Il est l’incarnation en Europe de la droite illibérale qui conteste l’état de droit.

Mais il voit cette fois se dresser en face un candidat crédible : Peter Marki Zay, 49 ans, appuyé par 6 partis différents de la gauche à la droite. Marki Zay, c’est le retour d’une droite classique à l’Est de l’Europe. Catholique, conservatrice, mais pro-européenne et respectueuse des droits des minorités.

Cela dit, Orban reste légèrement favori : 48/46 pour l’instant dans les enquêtes d’opinion. Et le mode de scrutin hongrois amplifie le moindre écart de façon spectaculaire à l’avantage du parti sorti en tête. Et puis Orban contrôle la plupart des médias et la coalition de l’opposition est tout de même un patchwork improbable.

Mais le suspense est total, le scrutin s’annonce passionnant, au même moment que l’élection en France, une coïncidence saisissante. Toute l’Europe va regarder.

La région clé de l'Uttar Pradesh et le tournant des Midterms

Et puis il y a donc deux géants qui vont également voter cette année, l’Inde et les États-Unis, des élections régionales ou partielles, mais avec un impact national.

L’Inde d’abord, là encore en mars et en avril (ça dure toujours plusieurs semaines en Inde). Élections dans la province la plus peuplée du pays : l’Uttar Pradesh au Nord, 200 millions d’habitants. C’est un test majeur pour le pouvoir nationaliste hindouiste de Narendra Modi et de son parti le BJP. Il jette toutes ses forces dans la bataille pour soutenir son candidat, le moine radical Yogi Adityanath, possible successeur de Modi.

En face Akhilesh Yadavh essaie de regrouper les différents partis d’opposition, (c’est un défi) et de tirer profit de la colère des agriculteurs et du ralentissement économique. Tous ces noms ne vous disent sans doute rien, mais ce scrutin dans l’Uttar Pradesh dessine l’avenir de la plus grande démocratie du monde.

Et en parlant justement de « plus grande démocratie », finissons par celle qui en revendique le titre. Les États-Unis se dirigent des élections de mi-mandat (Midterms), le 8 novembre, qui pourraient, déjà, sonner la fin des ambitions de Joe Biden et des démocrates, empêtrés dans l’inflation, la pandémie et les tiraillements internes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le parti républicain partira grand favori, pour reprendre la majorité à la Chambre. Et Trump continue d’y tirer les ficelles. Les 2/3 de ses électeurs pensent d’ailleurs toujours que la victoire leur a été volée il y a 14 mois, alors que Biden l’a emporté avec 7 millions de voix d’avance.

Bref, même si Bolsonaro est susceptible d’être renvoyé dans ses pénates, le populisme, de façon générale, ne sera pas enterré en 2022. Et le Trumpisme, en particulier, pourrait bien frapper de nouveau à la porte.