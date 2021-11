Le 2nd tour de l’élection présidentielle dans un mois, s’annonce à haut risque après un 1er tour hier qui a vu la déroute des partis classiques, et la qualification de l’extrême droite et de la gauche issue du mouvement social. La polarisation est très forte dans le pays, et c’est inquiétant.

Le candidat d'extrême droite Jose Antonio Kast salue ses supporters après être sorti en tête du 1er tour © AFP / Ernesto BENAVIDES / AFP

On a presque l’impression de revenir 50 ans en arrière. Dans un Chili divisé à l’extrême. Le putsch du général Pinochet. La mort de Salvador Allende. On n’en est pas là. Mais le 2nd tour de la présidentielle, le 19 décembre, va donc voir s’affronter deux hommes, deux visions de la société que tout oppose.

D’un côté, Jose Antonio Kast, 55 ans, sorti en tête du 1er tour avec 27,9% des voix. Nostalgique de la dictature. Fils d’un officier de la Wehrmacht émigré au Chili, admirateur de Trump et de Bolsonaro. Catholique ultraconservateur, père de 9 enfants, multimillionnaire, anti immigration, anti avortement. Ultra libéral en économie. Ce matin, la Bourse de Santiago a salué son succès.

De l’autre côté, Gabriel Boric, 35 ans, 25,8% des voix. Ancien leader étudiant, il a gardé ses tatouages. Incarnation de la contestation sociale qui secoue le pays depuis 2 ans, soutenu par une coalition de gauche et par le parti communiste. Pro-avortement, défenseur des droits des homosexuels, des communautés indigènes, il veut créer un Etat Providence, mettre fin à la privatisation de la santé.

Les deux projets sont aux antipodes l’un de l’autre. Et pour chaque camp, l’autre est plus qu’un adversaire, c’est un ennemi, le pire danger qui soit : menace militaro-fasciste dénoncent les uns, menace communiste et liberticide, répondent les autres.

Les partis de gouvernement dans les choux

A l'inverse, les candidats des partis de gouvernement sont laminés. Même le candidat arrivé en 3ème est iconoclaste. Franco Parisi, 13% des voix, est un inconnu au bataillon : plutôt étiqueté à droite, il a fait campagne depuis les États-Unis, sans mettre les pieds au Chili. Personne ne sait ce qu’il va faire.

Les candidats « classiques » sont dans les choux, victimes du dégagisme. Moins de 13% pour Sebastian Sichel, héritier du pouvoir de centre droit, moins de 12 pour la sénatrice de centre-gauche Yasna Provoste. Les partis de gouvernement sont renvoyés à la maison, victimes aussi d’une image entachée par les soupçons de corruption qui pèsent sur l’actuel président Sebastian Pinera : il a échappé de peu à la destitution.

Au printemps dernier, lors de la désignation des élus qui doivent rédiger la nouvelle Constitution, le dégagisme avait profité à la gauche sociale. Cette fois il profite à l’extrême droite.

Et c’est donc la fin d’une époque qui aura duré trois décennies : depuis la chute de Pinochet en 1990, la démocratie chilienne s’était progressivement apaisée. Avec des alternances politiques, à droite avec Pinera, Lagos, Alwyn, à gauche avec Bachelet. Et souvent des gouvernements contraints de former des coalitions, donc de passer des compromis, sources de modération. C’en est fini, même si l’électorat des partis classiques détient, avec les abstentionnistes, la clé du 2nd tour.

Le risque de la violence

il y a un risque d’engrenage violent d’abord pendant la campagne ; et surtout au lendemain du 2nd tour, le 20 décembre. Le risque est élevé de voir le camp du perdant refuser la défaite.

Si l’extrême droite perd, elle peut être tentée par le coup d’État, persuadée qu’elle est « d’un danger communiste, façon Cuba ou Venezuela ». Une partie de l’armée et des milieux d’affaires, mais aussi des classes moyennes éprises d’ordre, ne serait pas opposé à un Pinochet bis.

A l’inverse, si la gauche perd, le mouvement de contestation sociale qui a mis plus d’un million de personnes dans la rue, se sentira dépossédé de sa mobilisation. Terrifié à l’idée de voir la répression s’abattre, de voir les droits des femmes à nouveau bafouées, et les inégalités sociales renforcées. Là encore, le risque de violence est élevé : nombreux sont les militants radicaux prêts à en découdre.

On en est donc là : le mélange corruption – populisme – inégalités – restrictions liés la pandémie, a créé ce cocktail explosif et cette polarisation extrême.

On les retrouve ailleurs. Ailleurs sur le continent : au Brésil bien sûr avec Bolsonaro et un scrutin explosif dans un an. En Amérique Centrale où les dérives autoritaires se multiplient, que les pouvoirs se revendiquent de droite (au Guatemala, au Honduras) ou de gauche (au Salvador, au Nicaragua).

Et même en Europe, où les démocraties sont pourtant plus anciennes et plus stabilisées, la polarisation et la violence gagnent du terrain. Tout ça ne sent pas bon.