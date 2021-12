Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent aujourd’hui à Vienne, en Autriche. Elles visent à sauver l’accord que les Etats-Unis de Donald Trump ont quitté en 2018. Très peu de progrès ont été accomplis. Mais il y a tout de même quelques raisons d’espérer.

Ali Bagheri Kani, le chef de l'équipe de négociateurs iraniens, le 3 décembre dernier à Vienne, en Autriche. © AFP / JOE KLAMAR

Après la dernière session de pourparlers mi-décembre, un diplomate américain cité par le Washington Post a eu cette formule : ce round a été « meilleur que ce qu’il aurait pu être et pire que ce qu’il aurait dû être ».

Il parlait là de la septième session de discussions lancée fin novembre, la première depuis qu’un nouveau président iranien, l’ultra-conservateur Ebrahim Raïssi, a été élu en juin.

C’est donc le huitième round qui s’est ouvert ce lundi 27 décembre avec toujours le même objectif : ranimer l’accord de 2015 qui limitait le programme nucléaire iranien en échange d’une levée des sanctions contre Téhéran. Un accord sous respiration artificielle depuis que Donald Trump a retiré les Etats-Unis du texte en 2018.

On connaît les termes de l’équation. Les Iraniens, étranglés par les sanctions et la politique de pression maximale de Washington, ont violé au fil des mois beaucoup de leurs engagements. Leur programme nucléaire a avancé à grands pas. Mais ils martèlent que les Etats-Unis, qui ont déchiré l’accord, doivent faire le premier geste et lever les sanctions.

De son côté, Washington demande à l’Iran de revenir dans les clous avant de faire la moindre concession.

Deux documents sur la table des négociations

A Vienne, les discussions visent à rapprocher ces deux positions très éloignées. L’élection de Raïssi a compliqué la donne. Les ultraconservateurs aux commandes sont plus exigeants, même s’ils obéissent de toute façon au Guide suprême Ali Khamenei. Et Téhéran refuse de discuter directement avec les Etats-Unis. Européens, Russes et Chinois font donc la navette entre les délégations iranienne et américaine.

Le 17 décembre, quand le nouveau chef des négociateurs iraniens, Ali Bagheri Kani, a souhaité retourner à Téhéran pour des consultations, il n’était pas du tout certain que les discussions puissent reprendre avant la fin de l’année.

La reprise des pourparlers est donc une bonne nouvelle. A Vienne, deux documents sont sur la table : l’un sur les sanctions américaines, l’autre sur les activités nucléaires de l’Iran.

Les Iraniens demandent la levée de toutes les sanctions et la garantie que les Etats-Unis ne pourront pas une nouvelle fois sortir d’un accord.

Evidemment c’est trop. Washington doit maintenir un minimum de pression et Joe Biden ne peut pas lier les mains d’une future administration américaine.

Mais la négociation sur la levée des sanctions est ouverte.

Et l’Iran a montré des signes de bonne volonté. Avant-hier, le nouveau chef de l’agence nucléaire iranienne a assuré que son pays n’enrichirait pas l’uranium au-delà de 60%, même en cas d’échec des discussions.

Israël a une capacité de nuisance limitée

L’Iran a aussi accepté que de nouvelles caméras de surveillance soient mises en place sur le site nucléaire de Karaj, à l'ouest de Téhéran, des caméras endommagés en juin (par Israël, selon la République islamique). C’était un point important pour avancer dans les discussions.

La capacité de nuisance d'Israël s'est réduite. L'Etat hébreu a toujours rejeté l’accord de 2015. Pas question de faire le moindre cadeau à l’ennemi juré iranien.

Depuis cet été, les responsables israéliens ont brandi à plusieurs reprises la menace d’une attaque militaire pour empêcher l’Iran de se doter de la bombe. Mais plusieurs experts militaires mettent en doute cette possibilité. L’Iran compte beaucoup de sites nucléaires, et l’aviation israélienne a des capacités limitées, notamment en termes de ravitaillement.

Israël montre les muscles donc, mais n’a sans doute pas les moyens d’attaquer l’Iran.

Les Etats-Unis, eux, pourraient le faire, mais ne passeront pas à l’acte.

Au fond, Américains et Iraniens veulent un accord. Washington y voit un moyen de stabiliser le Moyen-Orient pour se concentrer sur sa principale préoccupation, la Chine et la zone Indo-Pacifique.

Et Téhéran a besoin d’échapper aux sanctions, de vendre son pétrole, de redresser son économie.

Cela dit, il faudra sans doute encore du temps pour qu’un accord se dessine. Européens et Américains estiment qu’il y a urgence.

Les Iraniens, eux, jouent la montre. Et pendant les discussions, ils continuent à développer leurs activités nucléaires.