C’est une première : Israël vient d’accueillir sur son sol un sommet diplomatique avec 4 pays arabes, et le chef de la diplomatie américaine. Cette rencontre confirme une redistribution des cartes dans tout le Proche et Moyen-Orient et cette mutation s'accélère avec la guerre en Ukraine.

Une poignée de main chaleureuse entre les chefs de la diplomatie bahreinie et israélienne © AFP / Israeli Ministry of Foreign Affa / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Voir 4 pays arabes (Egypte, Maroc, Emirats, Bahreïn) faire ensemble le déplacement en Israël est déjà un événement en soi.

Que le tout se déroule à Sde Boker, dans le désert du Neguev, a valeur de symbole : c’est le kibboutz où le fondateur d’Israël, David Ben Gourion, a passé les 20 dernières années de sa vie.

Ce sommet sans précédent entérine la normalisation israélo-arabe. Le grand parrain arabo-musulman, l’Arabie Saoudite, n’est certes pas présent. Mais il a dû donner sa bénédiction en coulisses.

Il se murmure que le premier ministre israélien Naftali Bennett a secrètement rencontré le prince héritier Mohammed Ben Salmane ces derniers jours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

C’est un succès diplomatique majeur pour Israël : les ennemis d’hier deviennent alliés. Réunis d’abord par la crainte d’un même adversaire : l’Iran.

D’ailleurs Israël ne s’en cache pas et affirme que ce sommet envoie

« un message à l’ennemi commun »

qu’est Téhéran.

Israël voit l’Iran comme une menace existentielle.

Les pays arabes sunnites regardent l’Iran chiite comme un grand rival religieux. Et aussi comme un leader politique régional menaçant.

Rappelons que Saoudiens et Iraniens sont en conflit par procuration au Yémen, une guerre qui touche désormais le sol de l’Arabie Saoudite, avec à nouveau un attentat en fin de semaine dernière.

Lors de ce sommet, il a donc sans doute été question d’une coopération militaire, aérienne, cyber, contre l’ennemi commun.

L'Iran ennemi commun

La guerre en Ukraine joue à la fois comme un révélateur et comme un catalyseur de cette normalisation israélo-arabe.

Et là encore, beaucoup de choses sont liées à l’Iran, vous allez comprendre.

Un révélateur d’abord. A l’occasion de ce conflit, Israéliens et Arabes constatent qu’ils sont à peu près sur la même ligne. Tous trainent des pieds pour sanctionner Moscou et s’abstiennent de condamner explicitement la Russie.

Israël s’imagine en médiateur : Naftali Bennett est même allé voir Vladimir Poutine pour proposer ses services.

Les pays arabes du Golfe ménagent leurs intérêts économiques et sécuritaires avec Moscou et continuent d’offrir leur protection fiscale aux oligarques russes.

Pour afficher ce contenu Scribd, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Un catalyseur ensuite.

Voici le mécanisme.

La guerre en Ukraine, on l’a compris, provoque une crise énergétique. Les Occidentaux demandent aux géants pétroliers du Golfe d’augmenter leur production pour enrayer la pénurie et la hausse des prix. Refus de l’Arabie Saoudite. Américains et Européens augmentent donc la pression pour qu’un nouvel accord sur le nucléaire iranien, à portée de main, soit signé au plus vite. Il permettrait une levée des sanctions contre Téhéran et donc une arrivée massive de pétrole iranien sur le marché. Bon pour les prix.

Et ça, ça ne plait ni à Israël ni aux pays arabes. Rien ne leur plait là-dedans : ni un nouvel accord sur le nucléaire, ni un retour du pétrole iranien.

Donc la guerre en Ukraine rapproche un peu plus encore les ennemis d’hier.

Le déclin de l'empire américain

Dans ce paysage, les Etats-Unis jouent un rôle mineur. Et ça aussi, c’est la confirmation d’une redistribution des cartes.

Vous allez me dire : le sommet du Neguev s’est quand même déroulé en présence du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.

Oui mais c’est une façade, un passage obligé pour ne pas se brouiller avec Washington, une illusion d’optique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le mouvement de fond est très différent : dans la région, l’influence américaine recule, les États-Unis ne sont plus perçus comme le protecteur naturel, d’autant que leur priorité c’est désormais un accord avec l’Iran.

Les puissances arabes sunnites, alliés traditionnels de Washington, sont en train de s’émanciper. La seule exception, c’est le Qatar.

Et cette émancipation vis-à-vis de Washington s’accompagne de l’émergence d’une dynamique régionale intrinsèque, presque indépendante des grandes puissances traditionnelles.

Le « jeu régional » se déroule davantage entre puissances régionales : Israël, Arabie Saoudite, Emirats, Qatar, Iran et aussi Turquie.

Autant de puissances qui développent une partition autonome : on l’a vu par exemple avec le rôle de la Turquie et du Qatar vis-à-vis des Talibans afghans.

Et puis ce jeu se double d’intérêts économiques régionaux partagés : échanges commerciaux, technologiques, exploitation du gaz en Méditerranée.

Cette affirmation d’une scène géostratégique régionale autonome fait tout de même une victime : les Palestiniens, dindons de la farce.

Ils ont en pris l’habitude.