Trois semaines après le début des manifestations contre les restrictions sanitaires au Canada, le premier ministre Justin Trudeau décide de recourir à une loi d’exception dite de « mesures d’urgences », loi qui lui accorde des pouvoirs exceptionnels. Une décision radicale et qui pose question.

Justin Trudeau le 14 février lors de l'annonce du recours à la loi d'exception © AFP / Dave Chan / AFP

Cette décision, c’est d’abord l’expression d’un ras-le-bol. La volonté d’en finir.

Et ce ras-le-bol peut se comprendre.

Voilà donc trois semaines en effet que la capitale du pays, Ottawa est « occupée » par 400 camionneurs. Ils paralysent non seulement le centre-ville mais aussi plusieurs zones résidentielles.

Au début, il y avait un côté festif. Mais assez vite, l’infiltration par l’extrême droite est apparue au grand jour.

Et surtout les habitants n’en peuvent plus. Ils critiquent l’inaction de la police et veulent récupérer leur ville.

Les 2/3 des Canadiens désapprouvent désormais les manifestants.

A cette occupation d’Ottawa s’est ajouté pendant plusieurs jours le blocage du pont Ambassador entre le Canada et les Etats-Unis à côté de Detroit.

Avec des conséquences économiques : ¼ du commerce entre les deux pays transite par ce pont, 7000 camions par jour. Et plusieurs usines automobiles ont dû ralentir leur production faute d’approvisionnement en pièces détachées.

Ajoutons qu’à un autre poste frontière, des armes et des munitions ont été saisies en quantité par la police.

Et que la contestation, concentrée au départ sur l’obligation vaccinale imposée aux chauffeurs, s’est élargie en un mouvement plus vaste contre le gouvernement Trudeau.

Vous mettez tout ça bout à bout et vous comprenez : le premier ministre canadien n’avait plus d’autre choix que de réagir.

Un aveu d'échec politique

Mais de là à adopter une loi d’exception, il y a une différence, et c'est là le problème.

Justin Trudeau réagit enfin, mais il n’y va pas de main morte. Après avoir fait dégager le pont avec les Etats-Unis, voilà donc qu’il décide de recourir, pour mettre un terme à l'occupation d'Ottawa, à la loi exceptionnelle dite « des mesures d’urgence ».

Autrefois, au Canada, on l’appelait « la loi sur les mesures de guerre ». Ça vous donne une idée.

La preuve, jusqu’à présent, elle n’avait été utilisée que 3 fois dans l’Histoire du pays dont 2 fois pendant la Seconde guerre mondiale.

La troisième fois en 1970, par le père de Justin Trudeau, Pierre-Elliott, après une prise d’otage par les indépendantistes québécois. Et cette décision reste très critiquée dans le pays, même 60 ans plus tard.

Avec cette loi d’exception, le premier ministre peut par exemple étendre les pouvoirs de la police, réquisitionner des biens ou des personnes, restreindre les déplacements, saisir les fonds des manifestants.

Même si tout cela doit faire l’objet d’un débat parlementaire, et sera, je cite, « limité dans le temps », ça fait quand même un peu frémir dans une démocratie.

Et d’ailleurs, 5 des 10 provinces canadiennes ont exprimé hier soir leur opposition à la mise en œuvre de ces mesures : le Québec, l’Alberta, le Manitoba, la Saskatchewan et le Nouveau Brunswick n’en veulent pas.

Cette loi, c’est

« Trop gros, trop tard »

selon la formule du quotidien québécois Le Devoir. Et c’est assez vrai : Trudeau réagit d’autant plus fort qu’il a trainé à prendre la mesure de la contestation. Tous les hommes politiques du pays se sont en fait refilé le sujet comme une patate chaude.

En tout cas, le recours à une forme d’état d’urgence, en démocratie, c’est un aveu d’échec politique.

Un engrenage inquiétant dans une société du consensus

Le souci c’est que ça peut laisser des traces.

La réponse à la radicalité par une autre forme de radicalité ne peut que laisser des cicatrices.

Le plus surprenant, c’est de voir le Canada basculer dans ce type d’engrenage, embarqué à son tour dans une polarisation forte.

Alors que c’est traditionnellement une société du consensus, de la discussion, du compromis.

Et bien pas cette fois : les tensions sont perceptibles. « C’est une période dangereuse » écrit La Presse, l’un des grands journaux de Montréal.

Ironie de l’Histoire : tout ça se produit alors que le pays est très majoritairement vacciné (près de 90%, plus qu’en France).

Et au moment où, avec le recul de la pandémie, les mesures de restriction sont sur le point d’être levées. Dans la province de l’Ontario, ce sera le cas le 1er mars. Et ça ne devrait pas tarder non plus au Québec.

Cet épisode pourrait donc marquer une rupture, un tournant dans le système politique canadien. Et Justin Trudeau, qui doit s’exprimer ce soir sur le sujet, risque d’avoir du mal à restaurer la paix sociale.

Cet enjeu de « refaire société » après la pandémie, de retisser le lien social, de retrouver le consensus, est un défi majeur.

Et vu que c’est déjà un défi dans une société peu conflictuelle comme celle du Canada, on n’ose imaginer la taille de l’obstacle dans les pays qui étaient déjà très polarisés avant la pandémie.

Comme le nôtre.