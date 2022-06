Pendant que tous les regards sont braqués sur l’Ukraine et la Russie, une gigantesque partie d’échecs se déroule à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Et Pékin vient, hier soir, d’essuyer un revers.

Un navire militaire d'aide aux îles Tonga après l'éruption volcanique, en février dernier © AFP / Yin Zheng / XINHUA / Xinhua via AFP

On dirait une fable.

C’est un peu comme si un Lilliputien faisait un pied de nez à un géant, avant de lui filer entre les pattes.

Le président de la minuscule Micronésie a dégainé le premier. La Micronésie c’est un archipel de 100.000 habitants au cœur du Pacifique, 14.000 fois moins peuplé que la Chine.

David Panuelo, c’est le nom du président, n’a pas sa langue dans sa poche. Petit, oui, mais musclé. Par le passé, il a déjà envoyé balader Donald Trump et il a été le premier à couper les ponts avec Moscou après l’invasion de l’Ukraine.

Cette fois-ci, il a donc appelé les pays voisins à refuser un grand accord proposé par la Chine. Il y voit un risque de « fracture pour la paix et la sécurité ».

Et les 9 pays voisins lui ont donc… emboité le pas. Hier soir, les Fiji, les Samoa, les Tonga, Kiribati, etc tous ces pays connus essentiellement des amateurs de rugby, ont adressé une fin de non-recevoir à la Chine.

Un pied de nez alors que le ministre chinois des affaires étrangères Wang Yi est au beau milieu d’une tournée de 10 jours dans la région. Pour vendre précisément ce grand deal : des millions de dollars d’aide économique chinoise contre une exploitation des ressources naturelles, une cartographie des fonds marins et une coopération sécuritaire.

Les minuscules Etats du Pacifique ont donc dit Non, « nous ne voulons pas de cette vision commune de développement ».

Une humiliation pour Pékin qui doit se contenter d’un accord a minima sur… l’agriculture !

La contre-offensive américano-australienne

Et tout ça c’est donc la partie émergée d’un gros iceberg géopolitique !

Cela nous parait très lointain vu d’ici. A mille lieux de nos préoccupations liées aux effets en chaine de la guerre en Ukraine.

Le Pacifique c’est pourtant l’autre grand jeu d’échecs stratégique en cours. Ou jeu de go si vous préférez puisqu’on parle de la Chine.

Tout le monde cherche à avancer ses pions pour contrôler cette zone : parce qu’il y a probablement d’importantes ressources sous-marines…

Et parce que ces îles sont autant de pions militaires potentiels sur cet océan qui sépare les deux géants chinois et américain.

Le revers subi hier par la Chine est en partie la conséquence de la remobilisation des Etats-Unis et de l’Australie sur le sujet.

Il y a 10 jours, Joe Biden, en déplacement au Japon, a proposé un nouveau traité Indo-Pacifique.

Puis l’Australie est passée à l’offensive.

A peine nommée au portefeuille des Affaires étrangères il y a 8 jours, Penny Wong (elle est australienne, il ne faut pas se fier à son patronyme) s’est précipitée aux îles Fiji pour couper l’herbe sous le pied de Pékin, en arrivant juste avant son homologue chinois.

Et elle a vanté un nouveau partenariat : 350 millions d’aide supplémentaire, un soutien dans la lutte contre le réchauffement climatique (enjeu majeur dans les îles du Pacifique), une simplification des procédures de visas.

Dans le même temps, Washington a dénoncé l’opacité du deal proposé par Pékin.

Et l’ancien premier ministre australien Kevin Rudd a appelé à cesser de traiter les Etats du Pacifique avec condescendance.

Il y a bien un grand match en cours.

Pékin avance ses pions

Mais la Chine n’a pas dit son dernier mot !

Pékin n’a certainement pas renoncé.

D’abord, la Chine continue elle aussi de marquer des points. Le mois dernier, elle a signé un premier partenariat économico-sécuritaire avec les îles Salomon, c’est très au Sud, tout près des côtes australiennes.

Pékin va aider le pouvoir, contesté par la rue, à maintenir l’ordre. Et pouvoir en échange exploiter des ressources du sous-sol. Il n’est pas question de base militaire pour l’instant mais ça viendra peut-être.

Et puis malgré la fin de non-recevoir d’hier soir, d’autres pays comme les Fiji ou les Samoa ont quand même intégré le dispositif chinois des « Nouvelles routes de la soie ».

Sans oublier que plus au Nord, au large du Viet-Nam et des Philippines, la Chine continue de construire des bases sur des ilots, et de conduire des manœuvres militaires (c’était encore le cas le week-end dernier).

Il ne fait donc aucun doute que Pékin reviendra à la charge auprès des 10 pays du Pacifique Sud.

Pour proposer un nouveau package économico-sécuritaire, un nouvel accord de libre-échange, avec à la clé un accès au marché chinois et son milliard 400 millions d’habitants.

Un argument de poids.

Pékin, comme toujours, mise sur le temps long. Et ne doute pas que tous ces pays finiront par succomber à ses sirènes.

Il n’y aura pas toujours des David Panuelo micronésien pour défier le géant.

La partie ne fait que commencer.