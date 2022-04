La France n’est pas la seule à voter cette année. Dans 5 mois le Brésil se rendra aux urnes avec un duel annoncé sous haute tension entre Lula et Bolsonaro. La campagne débute en fait demain, avec le retour du carnaval de Rio, dont la dernière édition a plus de deux ans. Un carnaval très politique.

Comme le veut la tradition, le "roi Momo" détient les clés de Rio depuis ce 20 avril pour la durée du Carnaval © AFP / Mauro PIMENTEL / AFP

A première vue, c’est avant tout le retour de la fête.

Et c’est déjà beaucoup dans ce Brésil de 210 millions d’habitants où le carnaval et la samba ont un poids social considérable, et servent souvent d’exutoire.

La fête ne sera pas totale, parce que la mairie de Rio n’a pas autorisé le carnaval de rue, le plus populaire, libre d’accès.

Mais le carnaval officiel a donc bien lieu. Et c’est l’une des plus grandes fêtes au monde, une manne touristique aussi pour la ville.

A partir de demain, et surtout vendredi et samedi soir, les 12 grandes écoles de samba vont donc défiler pendant des heures dans le sambadrome, avec leurs chars gigantesques et leurs tenues bariolées.

Pour les cariocas, les habitants de Rio, c’est une bouffée d’oxygène, le retour à la vraie vie après deux années marquées par la pandémie.

L’an dernier, les festivités avaient été purement et simplement annulées. Cette année, elles ont été reportées à cette fin avril. Parce qu’en février, à la date habituelle, les contaminations étaient au plus haut.

Elles sont maintenant redescendues. C’est la fin de l’été au Brésil.

Le carnaval est de retour, au grand dam du président d’extrême droite Jair Bolsonaro:

« Si ça ne tenait qu’à moi, dit-il, ça n’aurait pas lieu »

Mais c’est la mairie de Rio qui décide.

Bolsonaro, lui, a préféré se rendre à Cuiaba dans le centre du pays pour une « Marche de Jésus » organisée par une église pentecôtiste. Un autre Brésil, une autre ambiance.

Une forte dimension anti Bolsonaro

C’est donc d’abord un moment de fête. Mais il y a aussi une vraie dimension anti-Bolsonaro, sur deux aspects.

Le premier, c’est la lutte contre le racisme, la défense de l’identité noire et des origines africaines du Brésil.

Ce thème a été retenu par 8 des 12 écoles de samba pour leur défilé de fin de semaine. 8 sur 12.

L’une d’elles, Salgueiro, a même baptisé sa prestation du nom de « Résistance », en s’inspirant du mouvement américain Black Lives Matter. Et son affiche représente un poing levé, couleur rouge et or.

Ce choix ne doit rien au hasard face à un Jair Bolsonaro coutumier des dérapages misogynes et racistes. Le dirigeant d’extrême droite voit d’ailleurs dans le carnaval une pratique païenne aux accents diaboliques.

Le deuxième aspect omniprésent dans ce carnaval de Rio 2022, ce sera l’hommage rendu aux victimes de la pandémie de Covid.

Et là aussi, l’allusion à Bolsonaro est évidente.

Parce que le Brésil présente l’un des pires bilans au monde : 660.000 morts (et encore on ne parle là que des chiffres officiels).

Ce bilan, le président sortant en est en grande partie responsable tant il a fait preuve d’obscurantisme : anti-vaccin, anti-confinement, partisan de l’hydroxychloroquine, tout y est passé.

Une commission d’enquête du Sénat cherche à l’inculper pour crimes contre l’Humanité, pour avoir, je cite, « délibérément exposé les Brésiliens à une contamination de masse ».

Lula veut ratisser large

Donc le Brésil est en train de basculer en mode campagne électorale.

Et ça va s’accélérer rapidement après le carnaval.

L’ancien président Lula, 76 ans, désormais à l’abri des poursuites judiciaires, sera candidat. C’est un secret de Polichinelle.

Et il pourrait l’annoncer dès la fin de la semaine prochaine.

Le candidat de gauche sillonne déjà le terrain : rencontre aujourd’hui avec des syndicalistes, la semaine dernière avec les représentants des indigènes qui manifestaient à Brasilia pour défendre leurs terres.

Et confirmation, il y a quelques jours, de l’identité de son vice-président potentiel : Geraldo Alckmin, un centriste à même de rassurer les milieux d’affaires. Lula veut ratisser large.

En face, Bolsonaro, 67 ans, n’a pas dit son dernier mot. Il fait le ménage: il vient de mettre à la porte son ministre de l’Education soupçonné de corruption.

Il a lancé son opération séduction auprès de sa base électorale : les évangéliques, le business de l’agro-alimentaire, l’armée. « La Bible, le bœuf et les balles », triptyque connu au Brésil.

Il semble vouloir faire campagne sur le pouvoir d’achat, ça rappelle quelque chose. Et il remonte dans les sondages : 14 points de retard sur Lula il y a 2 mois, moins de 10 aujourd’hui.

Certains prêtent aussi au dirigeant d’extrême droite l’intention de refuser de quitter le pouvoir s’il perd l’élection de peu. Trump, sors de ce corps…

Avec l’élection en France de dimanche et celles de mi-mandat en novembre aux Etats-Unis, cette présidentielle au Brésil, le 2 octobre, est le scrutin le plus attendu de l’année.

Entre deux hommes que tout oppose.

Derrière les festivités du carnaval se profile une élection électrique.