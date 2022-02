Dans la crise ukrainienne, il n'y a pas que le front du Donbass, dans l’est. La Russie a aussi massé 30.000 hommes au nord de l’Ukraine, en Biélorussie. Or, ce pays organise cette semaine un référendum pour modifier sa Constitution, et c’est tout sauf anodin.

Le ministre biélorusse de la Défense Viktor Khrenin en visite à Obuz-Leznovsky où se tiennent des exercices militaires conjoints avec la Russie. © AFP / EVGENY ODINOKOV / SPUTNIK / SPUTNIK VIA AFP

Depuis la dislocation de l’Union soviétique, Minsk est très proche du Kremlin. Le président Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 1994, s’est toujours appuyé sur la Russie.

La Biélorussie (ou le Bélarus, un nom plus fidèle aux racines démocratiques du pays selon les opposants au régime), au nord de l’Ukraine, est considérée comme la dernière dictature d’Europe. Moscou lui fournit du gaz bon marché en échange d’un soutien sans faille de Loukachenko, un nostalgique de l’Union soviétique.

En Biélorussie, l’Etat contrôle tout, ou presque, l’anniversaire de la Révolution d’octobre 1917 est encore aujourd’hui un jour de fête nationale.

Cela dit, Loukachenko a longtemps tenu à conserver une certaine indépendance. En tout cas, jusqu’en août 2020.

Sa réélection a alors donné lieu à des manifestations massives pour dénoncer un vote truqué.

Loukachenko a utilisé deux choses pour consolider son pouvoir :

La répression d’abord. Des milliers d’opposants ont été arrêtés, souvent torturés. Un vol Ryanair a même été détourné vers Minsk au prétexte d’une alerte à la bombe, probablement fausse, pour arrêter un journaliste dissident, Roman Protassevitch.

Un référendum constitutionnel sans suspense

Et puis 2ème outil : le rapprochement avec Moscou. Vladimir Poutine a apporté tout son soutien à Loukachenko.

Mais évidemment, ce soutien du président russe a des contreparties.

Poutine a donc fait pression sur Alexandre Loukachenko pour qu’il modifie la Constitution de Biélorussie.

Le despote de Minsk s’est exécuté. Il a annoncé fin décembre un référendum constitutionnel qui se tient ce dimanche. Le vote anticipé s’est ouvert hier. Autant vous dire qu’en Biélorussie, le débat politique n’est pas très animé, et que le résultat ne fait guère de doute.

Le oui va donc l’emporter. Alors quels seront les changements apportés la Constitution biélorusse ?

D’abord, et c’est ce qui a retenu l’attention après l’annonce du référendum, Alexandre Loukachenko va renforcer sa mainmise sur le pays. Il en est à son sixième mandat, et la réforme va lui permettre d’en faire deux de plus, jusqu’en 2035.

Pour Moscou c’est rassurant, Vladimir Poutine peut ainsi compter sur un allié à Minsk pour les 13 prochaines années. Le président russe a besoin de cette garantie à un moment où le pouvoir biélorusse semble vaciller, après la vive contestation post-électorale de 2020. Il faut verrouiller le régime et éviter à tout prix une révolution comme celle qui a renversé, tiens tiens, son allié ukrainien en 2014, Viktor Ianoukovitch.

Et si ça ne suffisait pas, la Nouvelle Constitution donnera aussi plus de pouvoirs à l’Assemblée du peuple, une sorte de Parlement constitué de privilégiés fans de Loukachenko. Dans le pire des cas, ces « sages » sauront assurer une transition autoritaire du régime.

Bientôt des armes nucléaires russes en Biélorussie

Un autre point capital va être modifié. Aujourd’hui, l’article 18, paragraphe 2, définit la République de Biélorussie comme un « Etat neutre » qui n’abritera aucune arme nucléaire.

En 1994, peu de temps après la dislocation de l’URSS, la Biélorussie, mais aussi le Kazakhstan et l’Ukraine (trois anciennes provinces soviétiques) ont signé le Mémorandum de Budapest.

Les trois pays acceptent alors de transférer en Russie les armes nucléaires entreposées sur leurs territoires.

C’était essentiel pour les Etats-Unis qui ne voulaient surtout pas se retrouver avec quatre puissances nucléaires au lieu d’une. Washington leur avait notamment promis en échange des aides économiques.

Eh bien cet article de la Constitution biélorusse va donc être modifié. Le nouveau texte se contentera d’exclure « l’agression militaire depuis le territoire », mais pas la riposte. Et surtout, le pays pourra en toute légalité abriter des armes nucléaires russes.

Loukachenko l’a encore dit récemment : « nous sommes prêts à accueillir des armes nucléaires ». Tout est possible, y compris l’installation de missiles à courte portée qui menaceraient directement la Pologne ou les pays baltes.

En clair, Poutine a vassalisé la Biélorussie. Il est en passe d’étendre les frontières de la Russie à celle de cet Etat soumis.