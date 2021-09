Depuis l'arrivée des Talibans, les prix de l'opium ont flambé, devant la crainte d'une pénurie.

Récolte du pavot à Kandahar, Afghanistan. © Radio France / JAVED TANVEER / AFP

Ces derniers jours, sur les marchés d’'Afghanistan, les petits producteurs vendent leur kilo de résine non transformée à parfois plus de 125 euros le kilo. Trois fois plus que les prix pratiqués il y a quelques mois encore, juste avant la prise de pouvoir des talibans. Une fois transformée en héroïne dans les labos clandestins, cette drogue bat des records de prix ces jours-ci.

La raison de cette flambée, c'est le risque de pénurie. Personne n'oublie qu'en 2000, lors de la première prise de pouvoir des talibans, leur chef, Mollah Omar, avait émis une fatwa interdisant la culture du pavot dans tout le pays. Est-ce cette injonction divine, les peines de prison, ou la peur des talibans ? La production avait, de fait, sensiblement chûté.

L'Afghanistan, premier producteur mondial d'héroïne

L’Afghanistan est à l’origine, aujourd’hui de 85% de la production mondiale d’héroïne.

Comme le raconte The Conversation, la culture du pavot en Afghanistan a pris son essor dans les années 80. Lors de l’invasion du pays par les troupes de l’Union Soviétique, les seigneurs de guerre avaient encouragé la production d’opium dans leurs fiefs pour financer leur lutte. Le pavot ne nécessitant que très peu d’eau, c’est une culture parfaite dans ces zones ravagées par la guerre, aux infrastructures hydrauliques détruites. Un trafic qui a prospéré de nombreuses années, sous les yeux de la communauté internationale, Etats-Unis en tête, sans que rien ne soit fait, pour ne pas fragiliser la rébellion soutenue par les occidentaux.

Après l’arrivée des troupes américaines en 2001, venues chasser les talibans après les attentats du 11 septembre, la production d’opium, un temps ralentie sous le régime des talibans est repartie de plus belle : outre les chefs de guerre parvenus au pouvoir qui ont continué à s’enrichir sur la culture du pavot, les talibans eux aussi, en reconquérant les provinces, ont financé une partie de leur combat en imposant des taxes aux producteurs.

Dans un pays détruit, sans infrastructures, en proie à une telle pauvreté, comment se priver d'une telle source de revenus ? Difficile de se passer d’une telle poule aux œufs d’or : générant près de 2 milliards d’euros par an selon l’ONU, le trafic d’opium représenterait plus de 20% du PIB de l’Afghanistan.

Un levier de pression

Sous la présence américaine, pourtant, des milliards de dollars ont été consacrés à la lutte contre la drogue. Mais une grande partie s’est évanouie, engloutie par la corruption endémique, masquée derrière des opérations de communication : champs détruits, laboratoires de transformation clandestins bombardés.

Un constat : en Afghanistan, qui voudrait vraiment éradiquer ce marché tellement rémunérateur qui remplit les poches d'à peu près tous les notables du pays, de quelque bord soient-ils ? Un marché qui permet aussi la survie de dizaines de milliers de paysans ?

Les talibans ne l'ignorent pas et s'en servent pour faire pression pour parvenir à leur fins. Ils ont ainsi promis qu'avec eux l'Afghanistan ne produirait plus de stupéfiants. Pour cela, disent-ils, ils vont avoir besoin d'aide pour compenser les pertes des paysans. Cette aide internationale qu'ils cherchent absolument à obtenir pour avoir ainsi de quoi rester au pouvoir sans risquer la révolte d'une population exsangue, alors que la situation économique est critique. Et explosive.