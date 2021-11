La britannique signe son grand retour après "25", son dernier album vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Un album de rupture en tant que femme et en tant qu'artiste.

Portrait de l'auteure-compositrice-interprète Adele © Simon Emmett

Préparez vos mouchoirs et sortez les bouteilles de rouges ! Comme vous le savez, sauf si vous étiez sous un rocher, Adele vient de publier un nouvel album. Un évènement pour des millions de personnes, à commencer par l’éternel Bridget Jones que je suis restée !

EXTRAIT Love is a Game

Vous entendez ces chœurs ironiques ? Cette voix qui plonge exprès dans les graves ? Si la diva britannique fait toujours de la « soul pour cœur brisés » comme elle dit, ce 4ème opus s’avère plus surprenant qu’il n’y paraît. « Love is a Game » que l’on vient d’entendre clôture ce nouveau recueil de titres et lui donne sa clef de lecture : ce n’est pas seulement un disque post rupture et post divorce, c’est un disque DE rupture ! Preuve que l’ordre des chansons sur un album est précieux et réfléchi. D’ailleurs grâce à Adèle, sur la plateforme d’écoute Spotify, tous les albums seront désormais proposé « par défaut » dans l’ordre.

EXTRAIT CAN I GET IT

Un peu rock un peu hip hop « CAN I GET IT » reprend les bases d’un des premiers succès d’Adele « Rollin in the Deep » pour partir ailleurs. 6 ans après « 25 » (pour 25 ans), « 30 » l’album des 30 ans marque… Une rupture dans la continuité !

Tout en gardant sa signature « cœurs brisés », la femme qui a vendu le plus d’albums dans le monde au 21ème siècle, s’éloigne des structures couplet/refrain sur piano et cordes, pour expérimenter de nouvelles formes.

EXTRAIT MY LITTLE LOVE

« My Little Love » est comme une note vocale enregistré avec son fils Angelo : toujours autobiographique la soul d’Adele se fait plus inventive.

EXTRAIT STRANGERS BY NATURE

« Strangers by Nature » a été écrit avec Ludwig Göransson, co-auteur de la B.O de Black Panther, et Childish Gambino le rappeur qui a mitraillé la société du spectacle américaine. Il embarque la chanteuse/autrice/compositrice sur de nouvelles pistes sonores. Dans ce nouvel album, au fond, le principal divorce dont il est question, c’est celui d’avec elle-même !

EXTRAIT I DRINK WINE

Après « Someone like you » ou « Hello » qui ont fait d’Adele une légende vivante, « I Drink Wine » qu’on vient d’entendre vous permettra tout de même de chanter et boire à tue-tête les soirs de largage. Ouf !

« 30 » (Thirty) le tout nouvel album d’Adele vient de sortir !