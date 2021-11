Fêtons le 50ème anniversaire de « Teaser and the Firecat » album culte de celui qui s'appelait alors Cat Stevens. Un brûlot de chansons douces.

« Je ne referai plus la même erreur » chante Cat Stevens en 1971. Folk star il est la voix d’une jeunesse en quête de spiritualité qui a épuisé les expédients de la drogue, de l'idéologie, ou des croyances alternatives.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Quelques années plus tard Cat Stevens devient Yusuf Islam, quitte la scène musicale, et se tourne vers un islam rigoriste pour au moins deux décennies. Cautionnant la condamnation de l’écrivain Salman Rushdie en 1989. On pourrait dire alors qu’il est descendu de son « Peace Train ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En 2001, la même année, Yusuf Islam anciennement Cat Stevens condamne les attentats du 11 septembre et retrouve sa guitare ! Sa chanson « Peace train », 20 ans après sa sortie sur l’album « Teaser and the firecat » s’impose en hymne de la réconciliation. « Le train de la paix sort des ténèbres/que tout le monde saute à bord » !

En 2021, alors qu’il vient d’être réédité, quel sens prend cet album ?

Il fait écho à notre époque 3.0 !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sur cette démo de « Tuesday's dead » : les mots de Cat Stevens, 50 ans plutôt, décrivent bien le narcissisme en réseaux des années 2020. Quant à la fable « Moonshadow » elle résonne avec ce que l’on appelle aujourd’hui « la perte de sens ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Sorti en 1971 « Teaser and the Firecat » forme un diptyque avec « Tea for the Tillerman » publié un an plus tôt. Il complète le diagnostic de l’album où figurent « Wild World » et ce qui deviendra une des premières « protest song » écolo.

« On peut construire des avions géants et des trains vers l’espace : mais où iront jouer les enfants ? ». Yusuf/Cat Stevens avait saisi les enjeux à venir mais a longtemps chercher à y trouver une réponse intérieure cohérente. Le réécouter 50 ans plus tard c’est comme revenir à cet embranchement sans les fausses pistes !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le coffret des 50 ans de « Teaser and The Fireman » de Ysuf/Cat Stevens est disponible ainsi qu’un documentaire sur Arte.Tv "Cat Stevens, de Steven Georgiou à Yusuf Islam"