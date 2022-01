Déjà adoubée par la critique, la jeune chanteuse américaine s'apprête à sortir son premier album : "Three Dimensions Deep". Un opus en "3D" donc qui explose les points de vue binaires. Tristesse ou Euphorie / Appartenance ou Liberté/ Masculin ou Féminin.

La chanteuse, compositrice et productrice Amber Mark en concert le 10 octobre 2021 à Austin, Texas. © Getty / Josh Brasted/FilmMagic

Orgue d’église/ vocalise /et prière à l’être aimé : en apparence, Amber Mark épouse la grande tradition vocale et sentimentale des Divas.

EXTRAIT MOST MEN https://www\.youtube\.com/watch?v=bmUsdtlQADU

Une diva c’est quelqu’un qui a une voix superbe, et qui vous fend le cœur avec cet amour qui la submerge et la fait souffrir ! Nina (Simone), Etta (James), Whitney (Houston), Amy (Whinehouse), et bien sûr Adèle sont passées par là. En 2022, une jeune femme du Tennessee, Amber Mark, se met dans leur pas. Même thématique, mais changement d’approche.

EXTRAIT « WHAT IT IS »

Groove funk, pluie de guitares électriques : Amber Mark se prend davantage pour Prince ! Et dans cette chanson « What it is », elle se permet même une distance ironique avec les chœurs classiques de la soul. Au demeurant, le titre de ce premier album annonçait bien la couleur… « Three Dimensions Deep » : une perspective en 3D !

C’est-à-dire une vision de l’amour qui explose les points de vue binaires. Tristesse ou Euphorie / Appartenance ou Liberté/ Masculin ou Féminin.

EXTRAIT FOREIGN THINGS (29 secondes)

Amber Mark, née d’un père jamaïcain et d’une mère allemande, a grandi à la campagne puis la ville aux Etats-Unis et enfin dans un monastère en Inde. Elle en a gardé sans doute un esprit très décloisonné. Chanteuse, réalisatrice, productrice et coréalisatrice de ses clips, elle donne l’impression de pouvoir être en même temps Jay Z et Beyoncé !

EXTRAIT COMPETITION (40 secondes)

Dans ce titre-manifeste « Competition » : Amber Mark passe du chant au flow et martèle qu’on peut tout avoir ! « Ceci n’est pas une compétition, tu n’es pas l’opposition, je veux juste te voire gagner/ être la meilleure aussi / et le partager ».

Entre le féminisme ultra sexualisé des reines du R’N’B et les nouvelles masculinités fragiles du Rap, Amber Mark a pris le meilleur des deux mondes. Pourquoi choisir?

« Three Dimensions Deep » le premier album d’Amber Mark sort ce vendredi et elle est déjà nommée aux Grammy Awards.