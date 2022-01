Habituée des reprises, Chan Marshall la surdouée fragile de la musique américaine publie un 3ème album entièrement consacré à cet exercice. De Franck Ocean à Lana Del Rey en passant par Nick Cave, douze réinterprétations hyper sensibles.

De la douceur c’est ce qu’il nous faut pour aborder 2022 ! Alors lovons-nous dans le nouvel album de Cat Power.

Cat Power ouvre ce troisième album de reprises sur « Bad Religion » du rappeur Franck Ocean. Chanson de son coming out dans un milieu où ça ne se faisait pas ! Avec Cat Power, qui maîtrise l’art précieux des réinterprétations, cet appel troublé d’un jeune homme qui essaye de comprendre ce qui lui arrive, devient universel. Quand on ne sait tout simplement plus à quels cieux se vouer.

Qu’elles soient de Nick Cave, Billie Holiday, Iggy Pop ou Lana Del Rey ce "covers" ont un point commun : on dirait que ce sont des chansons écrites par Cat Power ! Comme "The Greatest » par exemple émouvant aveu de faiblesse sorti en 2006.

Excellente songwriteuse, Cat Power est parfois comparée à Bob Dylan ou Joni Mitchell. Alors pourquoi s’empare-t-elle sans cesse des chansons des autres ? Autant pour rentrer en connexion avec les artistes qu’elle aime, que pour construire son propre récit.

Des vitres cassées, des rêves brisés, et qu’avez-vous fait de notre pouvoir ? Cette chanson signée « Dead Man Bones » (groupe de l’acteur américain Ryan Gosling - si si) fait écho pour Cat Power au mouvement Occupy Wall Street. "Il a produit de bonnes avancées" dit-elle "mais a été tué par la vision que les médias américains en ont donné". Une reprise pour Cat Power c’est une conversation. Peu importe si ça ressemble à l'orignal. Prenez cet hymne de pub...

« A pair of brown eyes » à la base c’est une chanson du groupe de rock celtique les Pogues, qui sent le houblon, et les mâles bras dessus bras dessous… Avec Cat Power ça n’a plus rien à voir !

« J’étais tellement ivre que j’ai quitté les lieux tantôt en rampant tantôt en marchant » (ça rappellera à certains leur jour de l'an). Cat Power se sert de cette chanson de Pub pour parler de ses propres errances, et parvient à tout fondre dans un blues poétique. C’est ça le pouvoir du Chat !

« Covers » le troisième album de reprises de Cat Power sortira le 14 janvier et elle sera en tournée en France aux mois de mai et juin prochains.