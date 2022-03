Autoproclamé "meilleur rappeur de France", Benjamin Epps révolutionne le rap game avec son mini album "Vous n'êtes pas contents ? Triplé !" Il entame en mars une tournée dans toute la France...

Le musicien et rappeur Benjamin Epps © Armen

Benjamin Epps son dernier 7 titres “Vous êtes pas contents ? Triplé !” est disponible. Et le rappeur est en tournée dans toute la France à partir du 5 mars.'n enchaîner les meetings, enfin les concerts.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Benjamin Epps est né et a grandi à Libreville au Gabon, il rappe depuis le collège, et s’est installé en France en 2015. Autoproclamé « meilleur rappeur de France », c’est en tout cas un des plus « validés ».

Par qui par exemple ? Un spectre assez large qui va du « Duc » Booba à la belge Selah Sue, en passant par Pedro Winter ex manager des Daft Punk et boss du label Ed Banger. Benjamin Epps cumule les soutiens et les collaborations.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Benjamin Epps et le compositeur Vladimir Cauchemar avec « Blizzard » ! Depuis le concert « Pop Up » qu’ils avaient fait ici à France Inter, la chanson a fait son e-chemin, et atteint le million d’écoutes en ligne… Mais Epps le répète, il se méfie de la « surexposition éphémère ».

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour ne pas saturer l’air du temps, le MC gabonais joue sur un hip hop moins bling et volontairement analogique, là où la trap et la drill, plus synthétiques, se sont imposées dans les productions actuelles. Capable de faire rimer « Campanil » (le restauroute) et « Fentanyl » (la dernière drogue U.S) Epps a aussi sacré sens de la _"_punchline" gastronomique !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Autodéterminé, comme un certain Kanye West, Benjamin Epps a l’insolence de son talent, mais sans abuser de la comparaison, il a aussi beaucoup plus de second degré.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

En trois mini albums Epps s’est forgé un style et un nom. Au-delà du seul ego-trip, il renouvelle les discours et les postures du rap game !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

A ceux qui osaient douter de sa place et de son avenir le joueur de foot Killian MBappé avait répondu :

« Vous n’êtes pas content ? Triplé ! » https://www\.youtube\.com/watch?v=pO4Whwu4XTc

C’est le nom du dernier recueil de titres de Benjamin Epps, en attendant le premier album. Chaud devant !

Benjamin Epps son dernier 7 titres “Vous n'êtes pas contents ? Triplé !” est disponible. Et le rappeur est en tournée dans toute la France à partir du 5 mars.