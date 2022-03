Vingt-cinq artistes américains, africains et caribéens, de Cheick Tidiane Seck à Immanuel Wilkins en passant par Stephanie McKay, réunis sur un même album pour lutter contre le racisme à travers la musique.

Black Lives - From Generation to Generation (French subtitles) © Capture d'écran/YouTube/Site officiel de Black Lives - from Generation to Generation

La musique peut-elle changer le cours de l’Histoire ? Surtout lorsque celle-ci a tendance à se répéter comme un disque rayé… 25 artistes américains, africains et caribéens ont décidé de continuer à le croire avec ce magnifique projet « Black Lives - From Generation To Generation ». Une mosaïque de compositions contre le racisme.

En Amérique le racisme aussi est une condition pré existante ! C’est Oliver Lake, compositeur américain collaborateur de Björk, Lou Reed ou Mos Def qui signe ce titre « Pre-Existing Conditions ». Un spoken-word incisif qui évoque le cas de George Floyd, afro-américain mort d’un arrêt cardiaque suite à la pression exercée sur son cou par un policier blanc. C’était en 2020 à Minneapolis. Mais des George Floyd, il y en a eu beaucoup et il y en a encore.

Alright de Kendrick Lamar est devenu l’hymne des mouvements Black Lives Matter, qui sont nés en 2013 après une autre affaire de violences policières. « Les vies noires comptent » il fallait donc encore et toujours le répéter.

Pourtant l’histoire musicale n’a cessé de le faire:Marvin Gaye, Archie Shepp, Bob Marley, Sam Cooke, Myriam Makeba et j’en passe. Les artistes alertent et mobilisent au moins depuis des décennies. Mais « Black Lives - From Generation To Generation » part du principe que la musique peut, au moins, unir le mouvement.

Grand musicien malien, Cheick Tidiane Seck propose ce magnifique « Sanga Bô ». Entre musique traditionnelle mandingue et poésie scandée, il intègre ces autres « vies noires qui comptent » celles des migrants ou des peuples colonisés. Hip-hop, funk, opéra, jazz : « Black Lives - From Generation To Generation » mêle les style et les générations pour fédérer par de là les âges et les océans.

Pour « Black Lives - From Generation To Generation », le jeune jazzman américain E.J Strickland a livré ce superbe « Language of the unheard » que vous venez d’écouter en avant-première. Une tentative pour trouver un langage à ce qui n’a toujours pas été entendu… On ne pouvait pas mieux résumer ce projet !

“Black Lives - From Generation To Generation” un album collectif dont on a pu avoir un avant-goût ce matin, pour le découvrir en intégralité il faudra attendre le 25 mars prochain.