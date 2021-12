Au printemps prochain il sera le premier artiste nigérian à se produire au mythique Madison Square Garden de New York. Et il vient tout juste de sortir un nouveau titre. Tout rond, tout chaud. Le bien nommé B.D'Or pour « Ballon d’or » !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous avez entendu - Burna Boy dit bien « ballon d’or » en français. Il fait référence au trophée attribué chaque année par le magazine France Football (si si) au meilleur joueur du monde. Le ballon d’or en musique c’est peut-être lui, Burna Boy. « Le Nigérian qui fait danser la planète » comme le titrait récemment Le Monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’irrésistible « Anybody » à l’instant, l’un des tubes qui a généré les centaines de millions d’écoutes en ligne qu’affiche Burna Boy. Et qui définit bien son univers. On y entend le saxo de l’afro beat, et l’influence de son fondateur Fela Kuti, figure inspiratrice majeure de la scène nigériane. Mais aussi le chaudron trap, hip hop, dance hall ou r’n’b de la musique contemporaine mondialisée. A 30 ans Burna Boy alias Damini Ebunoluwa Ogulu est dit-on le maître de « l’Afrofusion ». Mais c’est aussi un disciple.

De l’une des 100 personnalités les plus influentes du monde en 2021 selon le Time, Angélique Kidjo !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ensemble sur cet extrait du dernier album de la diva béninoise : Burna Boy et Angélique Kidjo chantent en 5 langues. Yoruba, Fon, Français, Pidgin et Anglais ! Un mix vernaculaire et international d’Afrique de l’Ouest. Cet ancrage à la fois d’ici et de partout a déjà ramené 4 Grammy (les Oscar de la musique) à Angélique Kidjo. Et un premier à Burna Boy.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« Twice at All » produit par le rappeur américain Puff Daddy remporte en 2021 le Grammy du meilleur album de musique « globale ». Sur ce 5ème opus, Burna Boy réunit à la fois la légende sénégalaise Youssou N’Dour, le chanteur pop/rock anglais Chris Martin, ou encore le frenchy Skread qui signe les instru’ du rappeur Orelsan - on entend ici sa composition. Mais Burna Boy n’oublie jamais de pousser aussi la scène africaine.

Sur ce dernier single « B.D'Or » on retrouve Wizkid, compatriote de Burna Boy, et jeune star de l’afrobeat de Lagos. Moins engagé dans sa chaire que ne le fut Fela Kuti, Burna Boy construit néanmoins par sa musique, une vraie communauté « glocale », à la fois locale et globale !

« B.D'Or » ou « Ballon d’or » le nouveau titre de Burna Boy vient de sortir et son concert à l’Accor Arena de Paris est désormais fixé au 21 mars 2022.