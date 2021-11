Un nouveau jour se lève sur la Pop, le quintet australien publie un deuxième et ambitieux double album.

Le groupe Parcels © Alex Waugh

Imaginez un monde où les hommes affirmeraient pleinement leur sensibilité Nicolas, où la démocratie se réinventerait grâce à un leadership en alternance, où la nature reprendrait ses droits, où les générations se tiendraient la main, c’est beau hein ? Eh bien vous êtes chez Parcels !

Dans un décor orchestral luxuriant, un riff de guitare funk électrise le ciel, puis au bout de quelques minutes une voix se lève à l'horizon. C’est sur ce plan séquence que s’ouvre "Day/Night" le double album du quintet surdoué. Les 5 australiens basés à Berlin introduisent les thèmes en miroir qui seront développés dans les 18 morceaux à suivre. Lumière et obscurité, légèreté et gravité, intériorité et expansivité !

« Famous » imparable disco aux arrangements raffinés résume bien cette folle maturité des Parcels : à même pas 25 ans ils ont digéré 50 ans de musiques !

Abba, et le mythique "Dancing Queen" qu'ils reprennent souvent, mais aussi les Beach Boys et les Bee Gees pour les harmonies vocales, le groove de Nile Rodgers, la « French Touch » des Daft Punk (avec qui ils ont travaillé) ou encore à l’afro beat de Tony Allen.

Sur « Something Greater » la sensibilité des 5 garçons de Byron Bay se complète, et s’enrichit de leurs références respectives comme de leurs aventures berlinoises. C’est tout simplement étourdissant de créativité et de liberté !

Quant à « Free » c'est le single étendard d'un double album aussi tubbesque qu’expérimental ! Entre la vulnérabilité des compositions écrites dans la nature en Australie, et la puissance des enregistrements dans les studios parisiens, les Parcels produisent un son "à cheval". Entre les formats, les époques, mais aussi les genres. Ils appellent ça le "Cowboy Disco"

Un « cow boy » pas solitaire puisque chacun occupe la place de leader à son tour, un « cow boy » à la masculinité réinventée, et un cow-boy qui galope vers le futur !