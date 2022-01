Disponible sur Netflix, le film évènement d'Adam McKay s'offre une B.O cinq étoiles signé du nouveau grand compositeur d'Hollywood Nicholas Britell, avec les collaborations d'Ariana Grande, Kid Cudi et Bon Iver.

Trois semaines à peine après son arrivée sur la plateforme Netflix « Don’t Look Up » est au centre de la conversation mondiale. Cette satire où des astronomes tentent, en vain, de prévenir qu’une comète tueuse fonce droit sur la Terre, pulvérise tous les records d’audiences et de commentaires.

Quant à sa bande son : elle est littéralement incroyable !

« Coupez cette biiip de Fox News et regardez en l’air parce qu’on va tous mourriiiir » ». La chanteuse Ariana Grande dans son propre rôle - ou presque - celui d’une superstar, interprète avec le rappeur Kid Cudi une chanson pop parodique !

"Sors ta tête de ton cul et fais confiance aux putains de scientifiques qualifiés" chante entre autres, Ariana Grande. Aux grands maux les gros mots ! La scène se passe lors du « Vrai dernier concert avant la fin du monde » et donne une idée de ce que serait le dernier râle de l’industrie du spectacle.

Mais cette bande-son n’est pas que parodique !

Elle oscille comme le film entre faire rire et avertir. Par exemple grâce à cette magnifique chanson des Mills Brothers qu’écoutent Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence, nos deux astronomes « cassandres ».

« Dans une victoire il y a toujours des pertes, prions pour que ce ne soit que du temps ».

Comme ce déni cosmique renvoie à notre déni climatique, c’est toute la B.O de « Don’t Look Up » qui s’amuse et se désole de la situation. Les clochettes d’alarmes et les arpèges affolants côtoient les parodies mélodiques et les cuivres grotesques.

L’auteur de cette partition géniale s'appelle Nicholas Britell. C’est le nouveau compositeur incontournable d’Hollywood. Les B.O de « Moonlight » et « 12 Years a Slave" c'est lui ! Le générique de « Succession », meilleure série au monde depuis le dernier palmarès des Golden Globes, aussi !

Pour « Dont’ look Up » Britell a même su trouver le parfait hymne de la fin du monde...

Le musicien canadien Bon Iver et sa folk belle comme les forêts (si si), appelé en renfort sur ce magnifique « Second Nature ». Chanson qui clôt cette aventure sur une note à la fois solennelle et ironique. Sommes-nous vraiment aussi cons ?

« Don’t Look Up » d’Adam McKay c’est à voir sur Netflix et la B.O de Nicholas Britell est disponible sur les différentes plateformes musicales.