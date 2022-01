Comparée à « Game of Thrones » en termes de succès planétaire, "Euphoria" la série évènement, est de retour avec une deuxième saison sur OCS. Sa bande son unique en son genre est à la hauteur du phénomène !

C'est officiel « Euphoria », reflet troublant de l'adolescence contemporaine, est devenue le meilleur "dealer de musique" du moment !

Sur ce titre « All for us » c’est la voix de « Rue » que l’on entend. Héroïne de 17ans, narcoleptique et magnétique, incarnée par Zendaya. Cette actrice qui, comme la série, redéfinit tous les codes ! Après une première saison déjà révolutionnaire et musicale, « Euphoria » revient plus hallucinante que jamais.

Et dans cette série, coproduite par le rappeur Drake, la musique y est pour beaucoup !

Composée par l’artiste britannique Labirinth, la musique originale d’« Euphoria » précipite presque physiquement les spectateurs dans le vortex adolescent des années 2020. Et comme la bande son regorge aussi de musiques préexistantes, elle constitue une véritable mine de découvertes.

Le son Pop Rock des années 80 (ici celui de Cutin Crew) côtoie des pépites soul 70’s !

Bo Diddley et l’imparable « Look at Grand ma » accompagne le portrait de la grand-mère gangster et bien roulée d’un des personnages pivot, le jeune dealer Fezco. Pré sélectionnée par le génial créateur de la série, Sam Levinson, la musique n’est pas là pour à faire « jeune » ou styliser des moments de « clip ». Elle raconte les personnages. Leur histoire, leurs sensations, leurs fantasmes, leurs pulsions.

Au troisième épisode de l’actuelle saison 2, ce standard de Bobby Darin accompagne parfaitement les délires de l’héroïne Rue. Mais je ne spoïle pas !

Unique en son genre la bande son d’Euphoria est capable de réunir des stars comme Rosalia et Billie Eilish sur un titre inédit...

Comme de mettre en lumière de nouveaux artistes, à l’instar de ce cow-boy surréaliste et masqué, Orville Peck.

Et mon coup de coeur sur cette saison 2, la jeune rappeuse Big Mali !

Résultat avec une trentaine de titres pour chaque nouvel épisode "Euphoria" un évènement musical en soi !

La saison 2 d'"Euphoria" est diffusée sur OCS, avec un nouvel épisode tous les lundi