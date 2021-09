Si la dernière édition de franchise Electronics Arts s'est vendue en 2021 à plus de 1,3 million d'exemplaires en France, c'est plutôt pour sa bande son que l'on vous en parle ce matin...

L’auteure-compositrice-interprète, Joy Crookes sur scène au Festival TRNSMT le 10 septembre 2021 à Glasgow, en Écosse. © Getty / Roberto Ricciuti/Redferns

Fifa est un jeu vidéo prescripteur. La nouvelle édition du jeu de foot le plus célèbre de la planète sort demain et c’est aussi un évènement musical. Qui dit nouveau Fifa, dit nouvelle playlist. L’ambition ? Proposer un instantané de l’effervescence créative mondiale. Disons-le simplement, un bottin du « bon son » !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

« On mélange le whisky et la limonade » chante l’excellent rappeur britannique Loyle Carner. Il fait partie de cette nouvelle bande-son Fifa qui mélange elle aussi le whisky et la limonade ;) Les nouveaux artistes les plus populaires et les talents les plus pointus.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Cocorico les français sont sur cette playlist Fifa 22. Le duo Polo & Pan, mais aussi Moodoïd et Melody’s Echo Chamber qu’on vient d’entendre. Des artistes qui sont désormais dans le salon de 10 millions de joueurs à travers le monde !

Mais ça ne s’adresse pas qu’aux joueurs de Fifa.

La sélection peut s’écouter indépendamment du jeu vidéo. Et c’est la même dans 50 pays. Résultat, autour du globe, la playlist Fifa n’ambiance pas que les parties de ballon rond. Elle peut s’avérer très efficace dans les « parties », les fêtes!

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les 122 chansons de cette nouvelle sélection Fifa, la chanteuse canadienne « Rêve » m’a tapé dans l’oreille avec cette pépite EDM (Electronic Dance Music). Autre réjouissance : le rap clito féministe de l’anglaise Ashnikko.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

50 nuances de Hip-hop contemporain et d’électro vous allez me dire c’est un peu limité comme champ d’exploration. Pourtant chez Electronic Arts, l’éditeur du jeu, on revendique je cite « un mélange intrépide des genres ». C’est vrai que le nouveau Fifa réunit rock, soul, ghetto punk, chanson brésilienne ou encore cet ovni mandingue.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’anglaise Tsha, brillante productrice et nouvelle signature du label Ninja Tune, électrice le trio malien Da Kali ! C’est une des découvertes à suivre de cette nouvelle sélection Fifa, qui est loin de refléter tout le pantone de la création musicale, mais qui reste un bon échantillon !

La bande son du jeu « Fifa 22 » est disponible sur les plateformes et sur le site « ea.com », avec des chansons que vous avez pu entendre sur France Inter et de nouvelles découvertes !