Kurt Vile, Courtney Barnett, Iggy Pop, Fontaines DC... Les héritiers du Velvet livrent leur relecture de l'album à la banane.

Vous reconnaissez ces petites clochettes ? C’est la porte d’entrée vers un souterrain de velours devenu une Montagne Sacrée, le premier album du Velvet Underground.

Mais quel est ce Hautbois ? Une relecture contemporaine de « Sunday Morning », la ballade faussement innocente de Lou Reed et John Cale qui ouvre cet album sorti en 1967. Produit par Andy Wharol - la banane sur la pochette c’est lui – le disque n’est pas un succès à l’époque mais devient l’un des plus influents de l’Histoire du Rock et de l’Art en général. Voici qu’un regroupement de musiciens hardis osent lui rendre hommage !

Michael Stipe du groupe REM transporte « Sunday Morning » au 21ème siècle et traduit son inquiétante étrangeté. Il faut régulièrement retourner à la source disait Bob Dylan, c’est exactement ce que font les artistes du projet I’ll Be Your Mirror : A Tribute to the Velvet Underground (dont on vient d’entendre un extrait inédit).

Et qui fait partie du voyage ?

C’est un peu un « Salut les copains » de l’avant-garde musicale contemporaine ! On y retrouve des piliers comme Thurston Moore de Sonic Youth ou encore Iggy Pop, et de dignes héritiers comme les irlandais de Fontaines DC, ou Matt Berninger du groupe The National.

De nombreux artistes se sont attaqués à cette matrice du Velvet, et pourtant dans ces nouvelles reprises, se frayent une fragilité et une anxiété inouïes. Ici Berninger empêche la chanson de se chanter toute seule comme une rengaine. Même prouesse avec Courtney Barnett, héroïne du rock indépendant, qui déglingue « I’ll be Your Miror ».

Elles sont trois au total à incarner l’ange noir et blond du Velvet : la chanteuse Nico. Sur « Femme Fatale » c’est la troublante Sharon Van Etten qui affronte ses démons.

On a pu dire du Velvet Underground qu'il jouait contre lui-même, contre la facilité : cet hommage, perturbant, aussi c’est là où il est réussi.

« I’ll Be Your Mirror : A Tribute to the Velvet Underground » produit par un compagnon aujourd’hui disparu de Lou Reed, Hal Willner, sortira ce vendredi !