Elle s'appelle Iliona, elle a 21 ans seulement et elle est belge. Son deuxième mini-album vient de sortir et s'intitule "Tête brûlée" car Iliona fonce tout droit ! C'est le prochain phénomène de la chanson francophone.

Elle débarque avec des chansons entièrement fabriquées dans sa chambre qui donnent l’impression d’avoir toujours été là ! C’est la force d’iliona !

« Micha » pourrait être un tube des années 80, en même temps on y entend la syntaxe d’aujourd’hui « Peut-être tu pleures / ou peut-être qu’en fait tu t’en fous ». C’est la chanson qui ouvre le nouveau recueil de titres de cette jeune belge. Intitulé « Tête brûlée ». Car à 21 ans Iliona fonce tout droit. Et pour sa première date française, elle a choisi … l’Hyper week-end festival, évidemment ! C'était ce vendredi au mythique studio 104 de la Maison de la Radio et la Musique, et ça donnait ça :

Iliona en live à l’« Hyper Week-end Festival » avec LA chanson qui l’a propulsé il y a an. « Moins joli » : fugue bancale et charmante, qui révèle la force instinctive de ses mélodies comme la délicatesse incisive de ses textes. Depuis, le phénomène Iliona ne cesse de grandir, et côté cœur ça va beaucoup mieux !

Avec « Si tu m’aimes demain » on est passé de la rupture douloureuse aux rêves de futurs commun : finir ensemble vieux et cons, c'qui est déjà pas si mal !

A l’écoute de cette nouvelle suite de chansons, on peut songer à Angèle, bruxelloise comme iliona, et sortie du même collège, comme à Françoise Hardy…

Guitares hawaïennes et reflets 60’s : sur « Cocoon » Iliona s’essaye encore à une autre écriture ! Elle qui produit tout seule jusqu’à ses clips a pris la liberté de ne pas choisir son style. Embrassant les possibles et les époques. A un moment tout se segmente : être multiple c’est sans doute la meilleure des réponses !

« Tête Brûlée » le 2ème recueil de titres d’Iliona vient de sortir en version physique et digitale.